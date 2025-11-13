Haberler

Yaş Üzüm Fiyatlarındaki Düşüş Üreticiyi Zor Duruma Soktu

Güncelleme:
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bu yıl yaş üzüm fiyatlarının beklenmedik şekilde düştüğünü ve bağlarda 50 bin ton üzümün alıcı beklediğini belirtti. Yağışların kalitenin yanı sıra piyasa fiyatlarını da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ülgen, yağışların üzümlerde bozulmalara yol açtığını ve bunun piyasayı olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Sarıgöl'de bu yıl beklenmedik şekilde yaş üzüm fiyatlarında düşüş yaşandı. Bunun en önemli nedeni, erken gelen yağışların üzümleri etkilemesi oldu. Eskiden hem yaş hem kuru üzüm fiyatları açıklanırken Ziraat Odası olarak biz de fiyat talebinde bulunurduk, ancak son yıllarda bu uygulama kalktı. Sezonun ilk günleri güzel başladı ama giderek fiyatlar düşmeye başladı. Şu anda Sarıgöl'de bağlarda tahmini 50 bin ton yaş üzüm var. İç piyasada ve ihracatçılarda yaş üzüm kilosu 20-30 lira arasında, çıkma üzüm ise 17 liradan satılıyor." dedi.

2025 yılının üzüm üreticileri için zorlu geçtiğini vurgulayan Ülgen, "Bağcılığın masrafları yüksek ama üreticimiz ürününü çok düşük fiyattan satmak zorunda kalıyor. Sezonun başında kilosunu 63 liradan yaş üzüm satan üreticilerimiz de oldu. Bağlarını götürü usulü satan bazı üreticiler kazanç sağladı ancak geride kalanlar düşük fiyatlarla ürününü elden çıkarmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
