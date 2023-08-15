Yaş Maya Üreticilerine Rekabet İhlali Cezası

REKABET Kurulu, yaş maya üretiminde ve dağıtımında faaliyet gösteren 24 firmaya yönelik soruşturmada, şirket temsilcilerinin sözlü savunmalarını dinledi. Soruşturma heyeti, rekabet ihlali yaptığı tespit edilen 15 firma hakkında idari para cezası uygulanmasını istedi.

Rekabet Kurulu, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak, fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialarla ilgili Kasım 2021'de soruşturma başlattı. Soruşturmada şirketlerden birinin talebi ile uzlaşma süreci gerçekleştirildi. Rekabet ihlallerini kabul edip, düzeltme taahhütlerinde bulunan firmaya verilecek cezada indirime gidildi ve 73 milyon 851 bin 619,33 TL idari para cezası yaptırımı uygulandı; firma nezdindeki soruşturma da sonlandırıldı. Tarafların yazılı savunma süreçlerinin tamamlanmasının ardından Rekabet Kurumu merkez binasında sözlü savunma toplantısı yapıldı.

NİHAİ KARAR 15 GÜN İÇERİSİNDE

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyeleri, soruşturma heyeti ve firmanın temsilcileri katıldı. Soruşturma heyeti, gerçekleştirilen tespitlerin sonucuna ilişkin görüşünü açıkladı. İnceleme ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların, ilgili mevzuat ve içtihat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde; rekabet ihlali yaptığı belirlenen 15 firma hakkında idari para cezası uygulanması istenirken; 8 firma hakkında idari para cezasına yer olmadığı belirtildi. Şirket temsilcileri söz alarak, soruşturmaya konu hususlar hakkında savunma yaptı. Rekabet Kurulu'nun nihai kararını 15 gün içerisinde açıklaması bekleniyor.