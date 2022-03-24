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Yaş çay destekleme primi ödemeleri üretici hesaplarına aktarıldı

AA - Muhittin Sandıkçı - Ekonomi
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Yaş çay destekleme primi ödemeleri üretici hesaplarına aktarıldı

ÇAYKUR, 2021 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

ÇAYKUR, 2021 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı yaş çay destekleme primi olarak üreticiye ödenecek toplam 187 milyon 937 bin 100 liranın üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Üreticilerin hesaplarındaki parayı 25 Mart Cuma günü çekebilecekleri kaydedildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Ekonomi

Banka, Ekonomi, Haberler

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