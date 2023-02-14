Yarın Açılacak Borsa İstanbul'dan Yeni Tedbirler: Açılış Seansında Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltımına İzin Verilmeyecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3’üncü gününde kapatılan ve yarın işlemlerin yeniden başlayacağı Borsa İstanbul, bir dizi yeni tedbirin alındığını açıkladı. Buna göre, emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasası'nda açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören tüm sözleşmelerde; açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmemesi kararı alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde kapatılan ve yarın işlemlerin yeniden başlayacağı Borsa İstanbul, bir dizi yeni tedbirin alındığını açıkladı. Buna göre, emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasası'nda açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören tüm sözleşmelerde; açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyecek.

Kahramanmaraş'taki 2 büyük deprem sonrası ilk iki iş günü açık olan borsa, yaşanan yüzde 16'lık düşüş nedeniyle gelen tepkilerin ardından üçüncü gün saat 11.01 itibariyle kapatılmıştı. 5 iş günü süren aranın ardından yarın yeniden faaliyete geçecek Borsa İstanbul, açılış öncesi aldığı yeni tedbirleri KAP'a bildirdi. Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki Pay ve endeks türev pazarlarına ilişkin Borsa İstanbul'un aldığı kararlar şöyle:

Emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasası'nda açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve VİOP işlem gören tüm sözleşmelerde; açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyecek.

Pay Piyasası'nda emir işlem oranı 15,1'den 5,1'e düşürüldü.

Pay Piyasası'nda emir işlem oranı eşik değer aşım ücreti 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltildi.

Pay Piyasası'nda emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı (İAK) ücret kalemleri yüzde 20 oranında artırılmasına ve VİOP'ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranı, yüzde 20 oranında artırılarak, yüz binde 1,2 (0,000012) olarak belirlendi.

VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanı 5 dakika kısaltılarak, tam iş günlerinde 18.10, yarım iş günlerinde 12.40 olarak belirlendi.

Geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanacak.

Borsa gözetim faaliyetleri kapsamında halihazırda devam etmekte olan yatırım aracı bazındaki tüm tedbirler kaldırıldı.

Öte yandan, VİOP'ta Pay ve endeks türev pazarlarında yer alan sözleşmelerdeki bekleyen iptale kadar geçerli (İKG) ve tarihli (TAR) emirler borsa tarafından iptal edilecek.