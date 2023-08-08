Altın fiyatlarının yükselmesiyle düğünlerin gözde takısı haline gelen yarım gram altın tarih oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, bundan böyle basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek. Bilecik'te 25 yıldır kuyumculuk yapan İbrahim Sünetci, konuya ilişkin, 'Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek. Bununla birlikte 0,25 ve 0,50 gram altın şu an en çok satılan ve takılan ürünlerdi. Bunlar üretimden kalkınca vatandaşlar düğünlerde altın yerine para takmaya başlar. Bu durum bizleri olumsuz etkiler.' dedi. Öte yandan Sünetci, ellerinde 0,25 ve 0,50 gram olan vatandaşların yılbaşına kadar ellerinden çıkarmaları gerektiğini söyleyerek, yılbaşından sonra satışının yasaklanacağını sözlerine ekledi. - BİLECİK

Altın fiyatlarının yükselmesiyle düğünlerin gözde takısı haline gelen yarım gram altın tarih oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, bundan böyle basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek. Bilecik'te 25 yıldır kuyumculuk yapan İbrahim Sünetci, konuya ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek. Bununla birlikte 0,25 ve 0,50 gram altın şu an en çok satılan ve takılan ürünlerdi. Bunlar üretimden kalkınca vatandaşlar düğünlerde altın yerine para takmaya başlar. Bu durum bizleri olumsuz etkiler." dedi.

Öte yandan Sünetci, ellerinde 0,25 ve 0,50 gram olan vatandaşların yılbaşına kadar ellerinden çıkarmaları gerektiğini söyleyerek, yılbaşından sonra satışının yasaklanacağını sözlerine ekledi. - BİLECİK