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Yargıtay'dan tedbirsiz patronlara kötü haber

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Yargıtay'dan tedbirsiz patronlara kötü haber

İş kazalarına ilişkin emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, inşaatta hayatını kaybeden işçinin ölümünden, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almayan patronun asli kusurlu olduğuna hükmetti.

İş kazalarına ilişkin emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, inşaatta hayatını kaybeden işçinin ölümünden, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almayan patronun asli kusurlu olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme; müteahitin inşaat alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetim ve tedbirlerin alınmasının sağlanması için alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanı atamaması nedeniyle işçinin ölümünde asli kusurlu olduğuna dikkat çekti.

Bir inşaatta meydana gelen ölümlü kaza sonrası Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan müteahhit olan sanık, hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda; "Kazı yapılan ve pis su birikintisinin oluştuğu alanda uyarıcı levha, şerit ve güvenlik önlemlerinin bulunmadığının tespit edildiği anlaşılmaktadır. Anılan şirketin sahibi olup yetkili kişi konumunda bulunan sanığın olayın meydana geldiği inşaat alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetim ve tedbirlerin alınmasının sağlanması için alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanı atamadığı ortadadır. Yine anılan şirkette şantiye şefi olan ve fiilen şantiyede görev yapan inşaat mühendisi sanığın, inşaat alanında alması gerekli tedbir ve önlemleri almayarak bir kişinin ölümüne asli kusurlu hareketleri ile neden oldukları olayda verilen mahkumiyet kararları yerindedir. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" ifadeleri yer aldı.

(Süleyman Aydın - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Asliye Ceza Mahkemesi Yargıtay Ekonomi Güncel Haberler

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