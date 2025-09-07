Yaralı Yediuyur Doğal Yaşamına Döndü

Sinop'ta yaralı halde bulunan nesli tükenme tehdidi altındaki yediuyur, ekiplerin titiz bakımı sayesinde sağlığına kavuştu ve doğal yaşamına geri döndü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Sinop'ta yaralı halde bulunan yediuyur'un, ekiplerin titiz bakımı sayesinde sağlığına kavuştuğunu ve doğal yaşamına geri döndüğünü belirten Çokçetin, "Sincaplara benzeyen bu sevimli memeliler, ağaç kovuklarına yuva yapar, meyve ve tohumlarla beslenir. Nesli koruma altında olan yediuyurlar, doğanın gizli kahramanlarındandır." ifadesini kullandı.