Haberler

Yaralı Yediuyur Doğal Yaşamına Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta yaralı halde bulunan nesli tükenme tehdidi altındaki yediuyur, ekiplerin titiz bakımı sayesinde sağlığına kavuşarak doğal yaşamına geri döndü.

Sinop'ta yaralı halde bulunan nesli tükenme tehdidi altındaki yediuyur, ekiplerin titiz bakımı sayesinde sağlığına kavuştu ve doğal yaşamına geri döndü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Sinop'ta yaralı halde bulunan yediuyur'un, ekiplerin titiz bakımı sayesinde sağlığına kavuştuğunu ve doğal yaşamına geri döndüğünü belirten Çokçetin, "Sincaplara benzeyen bu sevimli memeliler, ağaç kovuklarına yuva yapar, meyve ve tohumlarla beslenir. Nesli koruma altında olan yediuyurlar, doğanın gizli kahramanlarındandır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba

Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin Merkez Bankası 10 aydır sürekli altın alıyor

Çin ne biliyor? 10 aydır aralıksız altın alması dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.