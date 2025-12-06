Haberler

Yolda yaralı bulunan ve rehabilitasyonu tamamlanan bozayı doğal yaşam alanına bırakıldı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kars'ta yol kenarında yaralı bulunan bozayı yavrusunun rehabilitasyon sürecinin tamamlandığını ve hayvanın doğal yaşam alanına salındığını açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Kars'ta geçen ay yol kenarında bulunan bozayının durumuna ilişkin şunlar ifade edildi:

"Üzgün ayı, mutlu şekilde yuvasına döndü. Geçen ay yol kenarında yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimizce rehabilitasyon süreci tamamlanan 9 aylık bozayı, doğal yaşam alanına salındı. Yolun açık olsun."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
