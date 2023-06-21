Yapı-Yol Sen, 2024-2025 Memur Toplu Sözleşmesinde AFAD Tazminatı İstiyor

KESK'e bağlı Yapı-Yol Sen üyeleri; bugün Hatay'da 2024-2025 yılını kapsayacak 7'nci dönem memur toplu sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Sendikanın örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, "Yıllardır verilen ama bir türlü tutulmayan sözler bu TİS sürecinde kırmızı çizgimizdir. Başta tüm kadro ve unvanları kapsayacak ve günün koşullarına uygun AFAD tazminatı mutlaka toplu sözleşmede kazanım olarak elde edilmelidir. AFAD tazminatının olmadığı bir toplu sözleşme bizim açımızdan şimdiden yok hükmündedir. AFAD emekçilerine kadro ve unvan ayrımsız AFAD tazminatı verilmelidir" dedi.

KESK'e bağlı Yapı-Yol Sen üyeleri; bugün Hatay'da 2024-2025 yılını kapsayacak 7'nci dönem memur toplu sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Sendikanın örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, "Yıllardır verilen ama bir türlü tutulmayan sözler bu TİS sürecinde kırmızı çizgimizdir. Başta tüm kadro ve unvanları kapsayacak ve günün koşullarına uygun AFAD tazminatı mutlaka toplu sözleşmede kazanım olarak elde edilmelidir. AFAD tazminatının olmadığı bir toplu sözleşme bizim açımızdan şimdiden yok hükmündedir. AFAD emekçilerine kadro ve unvan ayrımsız AFAD tazminatı verilmelidir" dedi.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri, Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre 2024 yılı memur toplu sözleşmeleri ağustos ayında başlayacak.

KESK'e bağlı Yol, Yapı, Altyapı, Tapu ve Kadastro Emekçileri Sendikası (Yapı-Yol Sen) üyeleri bugün Hatay'da söz konusu memur toplu sözleşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Yapı-Yol Sen Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, 2024-2025 yılını kapsayacak 7'inci dönem memur toplu sözleşmesinde AFAD emekçilerine kadro ve unvan ayrım olmadan AFAD tazminatının olması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"YILLARDIR VERİLEN AMA BİR TÜRLÜ TUTULMAYAN SÖZLER BU TİS SÜRECİNDE KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

"Başta deprem olmak üzere ülkemizin dört bir yanında her türlü doğal afette görev alan AFAD emekçilerinin artan ekonomik koşullar altında maalesef hayatlarını idame ettirme güçleri kalmamıştır. Kiraların el yaktığı, barınma hakkının ulaşılmaz olduğu faturaların ödenemez duruma geldiği böylesi yapısal ekonomik krizde diğer kamu emekçileri gibi AFAD emekçileri de sadece zor saha şartlarında değil zorlaşan ekonomik koşullara karşıda görev ve sorumluluklarını fedakarca ve öz veriyle yerine getirmektedirler.

2024 ve 2025 yılını kapsayacak toplu sözleşme süreci ağustos ayında başlayacaktır. Yıllarca yaptığımız çağrılara artık sessiz kalınamaz. AFAD emekçileri, enformasyon memurundan sağlıkçısına arama ve kurtarma teknisyeninden mühendisine şefinden eğitim uzmanına ve veri hazırlama memuruna kadar tüm kadro ve unvanlarla sahada görev almaktadır. Bu görevlendirmeler esnasında arkadaşlarımız küçük çocuklarını evde bırakıp hasta yakınlarından ayrılıp sorumluluk alanlarına gelmekte mesai kavramı gözetmeksizin yurttaşlarımıza hizmet üretmektedirler.

Yıllardır verilen ama bir türlü tutulmayan sözler bu TİS sürecinde kırmızı çizgimizdir. Başta tüm kadro ve unvanları kapsayacak ve günün koşullarına uygun AFAD tazminatı mutlaka toplu sözleşmede kazanım olarak elde edilmelidir. AFAD tazminatının olmadığı bir toplu sözleşme bizim açımızdan şimdiden yok hükmündedir. AFAD emekçilerine kadro ve unvan ayrımsız AFAD tazminatı verilmelidir. Verilecek olan bu tazminat 2024 yılını beklemeden TİS süreci bitiminde hemen verilmeli artan enflasyon şartlarında AFAD emekçilerinin kayıplarının önüne geçilmelidir. Yine ulaşım hakkı, mesai ücretleri, yemek ücreti gibi güncel sorunlar bir an önce çözülmelidir.

"YILLARCA TİS MASASINDA ORTA OYUNU OYNAYARAK AFAD EMEKÇİLERİNİ OYALAMALARINA ARTIK AFAD EMEKÇİLERİNİN TAHAMMÜLÜ YOKTUR"

Bizleri yıllardır kazanım diyerek kırıntılarla oyalayan yetkili ama etkisiz sendika AFAD emekçilerinin hak ve çıkarlarını savunmaktan çok uzaktır. Kendileri zenginleşirken kamu emekçileri derin yoksulluğu yaşamaktadır. Yıllarca TİS masasında orta oyunu oynayarak AFAD emekçilerini oyalamalarına artık AFAD emekçilerinin tahammülü yoktur. AFAD emekçileri yaptıkları işin karşılığı olarak insan onuruna yakışır bir ücret gerçek bir tazminat alana kadar mücadelemiz sürecektir.

Bir kez daha Hatay'dan kadim halkların yaşadığı afet bölgesinden sesleniyoruz; nitelikli kamusal afet hizmeti almak tüm yurttaşlarımızın hakkıdır. Nitelikli kamusal hizmet yürütmek ise emekçilerin sosyal ve ekonomik şartlarının düzeltilmesinden geçer. Tüm AFAD emekçilerini sendikamızda örgütlenmeye birlikte AFAD tazminatını kazanmaya ve birlikte haklarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz."