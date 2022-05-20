Yapı ve Kredi Bankasından KAP'a açıklama - Haberler

Yapı ve Kredi Bankası, bağlı ortaklıkları Yapı Kredi Malta ve Yapı Kredi Holding B.V. sermaye azaltımları hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yayımladı.

Banka tarafından KAP'ta yayımlanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgi: 25.10.2019 ve 23.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızın yurt dışı dolaylı bağlı ortaklığı Yapı Kredi Malta'nın 60.000.000 avro olan sermayesi tasfiye işlemleri çerçevesinde 1.165 avroya ve Yapı Kredi Malta'da yaklaşık yüzde 100 pay sahibi olan yurt dışı doğrudan bağlı ortaklığımız Yapı Kredi Holding B.V.'nin 102.000.000 avro olan sermayesi ise 41.999.520 avroya indirilmiştir. Sermaye azaltımları neticesinde yaklaşık 60 milyon avro tutarındaki bakiye Bankamız hesaplarına ödenmiştir."