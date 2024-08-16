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Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı ve Yüz Ölçümü Azaldı

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TÜİK, Nisan-Haziran 2024 döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısının yüzde 22,7, daire sayısının yüzde 28,9 ve yüz ölçümünün yüzde 30,9 azaldığını açıkladı. İskan verilen binalarda da yüz ölçümü azalma gözlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2024 (2'nci çeyrek) döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yapı ruhsatı verilen bina sayısının yüzde 22,7, daire sayısının yüzde 28,9 ve yüz ölçümü yüzde 30,9 azaldığını açıkladı.

TÜİK, 2'nci çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı 2'nci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,7, daire sayısı yüzde 28,9 ve yüz ölçümü yüzde 30,9 azaldı. Yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 27,1 milyon metrekare iken; bunun 14,6 milyon metrekaresi konut, 6,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 18 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,2 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

İSKAN VERİLEN BİNALARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı 2'nci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilen bina sayısı yüzde 14,7, daire sayısı yüzde 23,5 ve yüz ölçümü yüzde 14,7 azaldı. İskan verilen binaların toplam yüz ölçümü 18,1 milyon metrekare iken; bunun 9,3 milyon metrekaresi konut, 5,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 3,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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