Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,9 azaldı - Haberler

2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,1 artarken, daire sayısı yüzde 2,4, ve yüzölçümü yüzde 7,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ilk çeyreğine ilişkin Yapı İzin İstatistikleri verisini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı ilk çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,5, daire sayısı yüzde 27,9, yüzölçümü yüzde 21,8 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 55,4'ü konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2022 yılı ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 26,9 milyon metrekare iken; bunun 14,9 milyon metrekaresi konut, 6,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 66,3 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2022 yılı ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 17,8 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,4 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,9 azaldı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı ilk çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,1 artarken, daire sayısı yüzde 2,4, ve yüzölçümü yüzde 7,9 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 58,1'i konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2022 yılı ilk çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 30,4 milyon metrekare iken; bunun 17,7 milyon metrekaresi konut, 6,0 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 77,0 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2022 yılı ilk çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçümü payına 23,4 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,3 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi