Yapı Kredi, Uluslararası Özel Bankacılık Ödüllerini Kazandı

Yapı Kredi, Uluslararası Özel Bankacılık Ödüllerini Kazandı
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Yapı Kredi, uluslararası alanda iki prestijli ödül kazanarak özel bankacılıkta sunduğu müşteri odaklı hizmetlerle başarısını taçlandırdı. 'Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılığı' ve 'Özel Bankacılıkta Türkiye'nin En İyi Filantropi Danışmanlığı' ödüllerine layık görüldü.

Yapı Kredi, özel bankacılık alanında sunduğu hizmetler nedeniyle uluslararası çapta iki yarışmada ödül elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Özel Bankacılık, müşterilerine sunduğu hizmetlere ve müşteri odaklı yaklaşımına duyulan güveni, aldığı ödüllerle gösterdi.

International Finance Awards'tan " Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılığı" ödülünü kazanan Yapı Kredi Özel Bankacılık, bankacılık ve finans sektöründe dünyanın önde gelen prestijli dergilerinden Euromoney tarafından da "Özel Bankacılıkta Türkiye'nin En İyi Filantropi Danışmanlığı" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Yönetim Başkanı Seda İkizler, "Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi" alanında geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunduklarını, müşterilerinin beklentilerini ayrıcalıklı hizmetlerle karşıladıklarını belirtti.

İkizler, "Özel bankacılık alanında sunduğumuz çözümlerle sektörde fark yaratıyor, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutuyoruz. Bu ödüllere layık görülmek, sektördeki kalitemizi bir kez daha gözler önüne serdi. Vizyoner yaklaşımla şekillendirdiğimiz tüm hizmetlerimiz sayesinde müşterilerimiz için kapsamlı bir varlık yönetimi ve deneyim sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, filantropi alanını, topluma kalıcı değerler bırakma arzularının en anlamlı yansımalarından biri olarak gördüklerini aktaran İkizler, bağış yapmayı kolaylaştırarak sürdürülebilir bir gelecek için etkili adımlar attıklarını aktardı.

İkizler, uluslararası ödüllerle taçlandırdıkları başarıların, daha iyisini hayata geçirmek için kendilerini motive ettiğine değinerek, "Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak, sektördeki öncü misyonumuz ve 'bir adım önde' hizmet anlayışımızla, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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