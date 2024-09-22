Yapı Kredi Sürdürülebilir Tercih Programı Üye Sayısı 1 Milyonu Aştı

Yapı Kredi'nin, sürdürülebilirlik kültürünü aşılamak için hayata geçirdiği Yapı Kredi Sürdürülebilir Tercih Programı'nın (Step) üye sayısı 1 milyonu aştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi, Step ile ülkemizdeki sürdürülebilirlik bilincinin oluşturulmasını ve bu alanda güçlü, sağlam temelli bir ekosistem yaratılmasını destekliyor. Yapı Kredi Mobil üzerinden, ücretsiz bir şekilde Step'e üye olan Yapı Kredi müşterileri, yaptıkları sürdürülebilir tercihlerle puan kazanabiliyor ve bu puanları Step'e dahil olan STK'lerin projelerine bağışlayabiliyor. Böylece, sürdürülebilir dönüşüm yolunda atılan küçük adımlar büyüyerek, toplumsal faydaya dönüşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın sürdürülebilir bir dönüşüm için bireysel çabanın çok önemli olduğuna inandıklarını belirtti.

Öztaşkın, "Step ile sürdürülebilirlik yolculuklarına nasıl başlayacaklarını bilmeyen büyük bir kitleye rehberlik etmek için geçtiğimiz yıl yola çıkmıştık. Bankamızın 80 yılını kutladığımız bu yıl ise sürdürülebilirlik vizyonumuzu yansıtan Step ile 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık." ifadelerini kullandı.

Step ile bireyleri sürdürülebilir tercihlere yönlendirirken, aynı zamanda iletişim kanallarını da aktif bir şekilde kullanarak bu konuda toplumsal farkındalığı pekiştirdiklerine değinen Öztaşkın, bu kapsamda Yapı Kredi olarak, Step üyelerini yalnızca bilgilendirmekle kalmadıklarını, aynı zamanda onların tercihleriyle büyük bir dönüşümün parçası olmalarına da katkıda bulunduklarını aktardı.

Öztaşkın, "Step üyeleri dijital ekstreye geçerek, alışverişlerinde dijital slip alarak, ATM'lerde e-bilgi fişi kullanarak 118 milyondan fazla kağıt tasarrufu sağladı ve 10 binden fazla ağacı kurtardı. Bununla birlikte kullanıcılarımız Step markalarından alışveriş yaparak, toplu taşıma kullanarak, sürdürülebilir temalı finansal ürünler tercih ederek kazandıkları Step puanlarla ayrıca STK'lerin sürdürülebilirlik odaklı projelerine düzenli kaynak sağladı." değerlendirmesini yaptı.

???????Yapı Kredi Step ile sürdürülebilirlik alanında dönüşüme nereden başlayacağını bilmeyen müşterilere rehberlik ettiklerine işaret eden Arda Öztaşkın şunları kaydetti:

"Kültürel olarak sahip olduğumuz sürdürülebilirliğe yönelik değerleri eyleme dökecek motivasyonu sağlamak konusunda sorumluluk alıyoruz. Bu doğrultuda Step, Yapı Kredi Mobil'deki yerini aldıktan sonra aslında kullanıcılarımızın da bu dönüşümün bir parçası olmaya ne kadar istekli olduklarını da fark ettik. Dönüşüm ile ilgili soru işaretleri olan kullanıcılarımıza, Yapı Kredi Step ile sürdürülebilirlik yolculuklarına ışık tutuyoruz. Böylece her bir kullanıcıyı, sürdürülebilirlik ekosistemimizde yer alan aktif paydaşlara dönüştürüyoruz. Geldiğimiz noktada 1 milyonu aşkın Step üyemiz sayesinde geleceğe de umutla bakıyoruz. Yapı Kredi olarak, 80 yıldır olduğu gibi gelecek yıllarda da dünyamız, ülkemiz ve gelecek nesiller için sorumluluk almayı sürdüreceğiz."