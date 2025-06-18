Yapı Kredi, Samsun'da 'İhracatın E-Hali' Programını Tanıttı

Yapı Kredi, "İhracatın E-Hali" programı kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda firmalarla bir araya geldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yaygınlaştırılan programın yeni durağı Samsun olurken, e-ihracatın tüm bileşenleri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Program dolayısıyla firmalara dijitalleşme, finansman, pazarlama, lojistik ve operasyon alanlarında rehberlik edilmesi hedeflendi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı Yönetim Başkanı Turan Karadeniz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Çakır ile TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Onur Öztekin gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlarda, sektörün önde gelen temsilcileri yer aldı. Alibaba.com Türkiye Kanal Müdürü Abdulaziz Kırak, "B2B Dünyasında Sınır Ötesi İhracat" sunumuyla, ihracat yapan firmalar için küresel pazaryerlerindeki fırsatları paylaşırken, Trendyol Bölge Satış Yöneticisi Mutlu Çevik ise "Sınırları Aşan Perakende: B2C İhracatta Trendyol Deneyimi" başlıklı oturumda yer aldı.

"E-ticaretin gücünü anlamak son derece kritik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı Yönetim Başkanı Turan Karadeniz, gerçekleştirilen programla Türkiye genelinde firmalarla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirtti.

Karadeniz, Türkiye'nin birçok bölgesindeki üretici ve girişimcilerin dijital ihracat yolculuklarına eşlik etmeyi çok önemsediklerini aktararak, "Dijital dönüşümün hızla ilerlediği günümüzde, bu dönüşümün bir parçası olabilmek ve küresel rekabette öne çıkabilmek için e-ticaretin gücünü anlamak ve sunduğu imkanları verimli şekilde kullanmak son derece kritik." ifadelerini kullandı.

E-ihracatın, firmalara fiziksel sınırlarını aşarak küresel pazarlarda da rekabet etme fırsatı sunduğuna değinen Karadeniz, şöyle devam etti:

"Bu süreçte Yapı Kredi olarak, firmalarımıza yalnızca finansman ile değil aynı zamanda bilgi, bağlantı ve dijital çözümlerle destek sunmak da bizim sorumluluğumuz. İhracatın E-Hali programımızla, firmalarımıza uçtan uca rehberlik etmeyi, iş ortaklarımızla birlikte e-ihracat süreçlerini herkes için erişilebilir ve yönetilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde gördüğümüz ilgi, firmaların bu dönüşüme ne kadar açık ve istekli olduğunu gösteriyor. Bu da bize doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor."

Gelecek dönemde daha fazla firmalarının e-ihracatla tanışması ve Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak için ülkenin dört bir köşesinde etkinlik düzenleyeceklerini aktaran Karadeniz, 'İhracatın E-Hali' programını yaygınlaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.