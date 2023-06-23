Yapı Kredi Özel Bankacılık, International Finance Dergisi'nin düzenlediği Uluslararası Finans Ödülleri'nde 'Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık' ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, Professional Wealth Management'in düzenlediği Wealth Tech Awards 2023'te 'Müşteri İlişkileri Yöneticilerini Dijital Olarak Güçlendirmede Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Özel Bankacılık Birimi' ödülüne layık görüldü. Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Başkanı Seda İkizler, müşterilerinin hayatlarına her alanda değer kattıklarını belirtti.

Yapı Kredi Özel Bankacılık, uluslararası arenada 2 ödül birden kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Özel Bankacılık, özel bankacılık alanındaki liderliğini saygın ödüller kazanarak sürdürüyor.

İlk olarak İngiltere'nin önde gelen finans yayınlarından biri olan International Finance Dergisi'nin her yıl düzenlediği Uluslararası Finans Ödülleri'nde, " Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık" ödülünün sahibi olan banka, Financial Times Grubu yayınlarından Professional Wealth Management'in (PWM) düzenlediği Wealth Tech Awards 2023'te "Müşteri İlişkileri Yöneticilerini Dijital Olarak Güçlendirmede Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Özel Bankacılık Birimi" ödülüne de layık görüldü.

"Müşterilerimize değer katan hizmetlerle sınırları kaldırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Başkanı Seda İkizler, Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak müşterilerinin hayatlarına her alanda değer kattıklarını belirtti.

Türkiye'de özel bankacılığı hayata geçirdikleri günden bu yana özel bankacılık müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduklarının altını çizen İkizler, şöyle devam etti:

"Birikimlerini yatırım ürünleri ile değerlendirmek isteyen yüksek finansal varlığa sahip müşterilerimize, Türkiye genelindeki 15 özel bankacılık merkezimizde alanında uzman portföy yönetmenlerimiz aracılığıyla hizmet veriyoruz. Portföy yönetmenlerimizi yalnızca finansal konularda değil, her alanda müşterilerimize en iyi danışmanlığı sunabilmeleri adına alanında uzman isimlerden aldığımız eğitim ve seminerlerle sürekli olarak destekliyoruz.

Bu noktada müşterilerimizin ihtiyacı olduğu her yerde sınırları kaldırmaya ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel hizmet sunmaya devam ederken, ulusal ve uluslararası sahnede Yapı Kredi Özel Bankacılık adına kazandığımız ödüller bizi gururlandırıyor. Yapı Kredi olarak Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi alanında farklı müşteri gruplarının finansal beklenti ve ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetlere odaklanarak sektördeki lider pozisyonumuzu önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz."