Yapı Kredi Müşterilerine Okula Dönüş Kampanyası

Yapı Kredi müşterileri, okula dönüş kampanyası kapsamında 1-30 Eylül'de yapacakları okula dönüş alışverişinde toplamda 240 TL Worldpuan kazanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi World üye iş yerlerinden yapılacak giyim, kırtasiye, kitap, saat, optik ve oyuncak alışverişlerinde geçerli olan kampanya ile Yapı Kredi müşterileri, ilk 750 TL ve üzeri alışverişlerinden sonraki her 750 TL ve üzeri alışverişinde 25 TL, World Pay ile ödemelerde ek 15 TL, toplamda ise 240 TL Worldpuan elde ediyor.

Kampanyaya World Mobil uygulaması veya SMS ile kolayca dahil olunabiliyor.

World Mobil uygulaması üzerinden "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak kampanyaya katılabilen Yapı Kredi müşterilerinin ayrıca SMS ile OKUL yazıp bir boşluk bırakarak müşteri numaralarını 4454'e göndermeleri de yeterli oluyor.

Yapı Kredi World üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde geçerli olan kampanyaya, World Mobil uygulamasının "Fırsatlar" menüsünden veya Yapı Kredi Mobil ve World Mobil uygulamalarındaki "PAY" menüsünden "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak katılım sağlanabiliyor.