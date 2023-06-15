Yapı Kredi Mobil, 'süper uygulama' haline geldi

Yapı Kredi Mobil, bankacılık hizmetlerinin yanı sıra araç kiralama, yurt içi ve yurt dışı seyahat satın alma gibi hizmetler de sunacak şekilde 'süper uygulama' haline geldi.

"Süper uygulamaya" (super app) dönüşen Yapı Kredi Mobil, bankacılık hizmetlerinin yanı sıra araç kiralama, yurt içi ve yurt dışı seyahat satın alma gibi hizmetler de sunacak.

Yapı Kredi açıklamasına göre, mobil bankacılık uygulaması Yapı Kredi Mobil, "süper uygulamaya" (super app) dönüştü.

Yapı Kredi Mobil dönüşümle birlikte sadece bankacılık alanında değil, bankacılık dışındaki alanlarda da ihtiyaç duyulan hizmetleri tek bir çatı altında hızla ve kolayca gerçekleştirmek mümkün olacak. Böylece Yapı Kredi Mobil'in, tüm kullanıcıları için "hayatın uygulaması" haline gelmesi hedefleniyor.

Yapı Kredi Mobil'in sunduğu hizmetler arasında araç kiralama, yurt içi ve yurt dışı seyahat satın alma gibi hizmetler de bulunuyor. Tüm bunlar, Yapı Kredi Mobil'in müşteri deneyimini en üstte tutan yaklaşımı ile hayatı kolaylaştıracak ve kullanıcılarına fayda sağlayacak şekilde sunuluyor.

"Hayatın her alanındaki ihtiyaçları yönetmenin kısa yolu"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Yapı Kredi Mobil'i sadece finansal anlamda değil, hayatın her alanındaki ihtiyaçları yönetmenin kısa yolu olan bir "süper uygulama" olarak konumlandırdıklarını bildirdi.

Yapı Kredi olarak insanı merkeze alan yaklaşımla müşterilerin önündeki sınırlarını kaldırmaya ve değer katmaya devam ettiklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Sınırsız Bankacılık' yaklaşımımızla tüm müşterilerimize kusursuz bir deneyim sunmak için çalışıyoruz. Mobil uygulamaların yaygınlaştığı ve kullanıcıların onlarca uygulamayı aynı anda kullandığı bir dünyada artık müşteri ihtiyaçlarına tek noktadan erişim sağlamak çok daha kritik hale geldi. Biz de Yapı Kredi Mobil'i 'hayatınızın uygulaması' haline getirme stratejisi ile yola çıktık. 'Benim Dünyam' menüsü altında ilk olarak 'Aracım+' uygulamamızı hayata geçirdik. Türkiye'de ilk olan bu uygulamamız kısa sürede 1,5 milyon kullanıcıya erişti."

Doğan, sonrasında "Evim+, Bankam+ ve Seyahatim+" uygulamalarını da devreye aldıklarını aktardı.

Ödeme fonksiyonu World Pay ve Sürdürülebilir Tercih Programı Step ile çerçevesini daha da genişlettikleri "Benim Dünyam" menüsü ile Yapı Kredi Mobil'i bir "süper uygulama" olarak çok kapsamlı bir platform haline getirdiklerine işaret eden Doğan, "Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her anda onların yanlarında olmaya ve sınırları kaldırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.