İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi

İstanbul ve İzmir'den gelen görüntüler milyonları tedirgin etti
Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

Bakan Şimşek'ten ezber bozan açıklama: Vatandaşlarımız haklı
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası
Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

Dünyayı tedirgin eden 7.6'lık deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

Yapı Kredi Leasing, 5. Kez En İyi İş Yeri Ödülünü Aldı

Yapı Kredi Leasing, 5. Kez En İyi İş Yeri Ödülünü Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapı Kredi Leasing, Kincentric tarafından gerçekleştirilen 'Kincentric Best Employers' araştırmasında üst üste 5. kez en iyi iş yeri ödülüne layık görüldü. Genel Müdür Fatih Torun, bu başarının çalışan mutluluğu ve insan odaklı yönetim anlayışlarının bir yansıması olduğunu vurguladı.

Yapı Kredi Leasing, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından "Kincentric Best Employers" araştırmasında art arda 5. kez en iyi iş yeri ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deneyim ve çalışan memnuniyetini baz alarak iş yerlerini değerlendiren Kincentric, Yapı Kredi Leasing'in 2024'te "Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" listesinde yer aldığını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, çalışan mutluluğu sayesinde sektörde fark yaratmaya devam ettiklerini belirtti.

Torun, sektörün lider kurumu olarak, çalışan mutluluğunun, iş süreçlerinde ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını vurgulayarak, bu nedenle yetkin ve alanında uzman insan kaynaklarını desteklediklerini ve onların mutluluğunu üst seviyede tutmak için daima çalıştıklarını ifade etti.

Yapı Kredi Leasing olarak, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric'in iş yeri mükemmelliğini ölçümlediği bu önemli araştırmada üst üste 5'inci kez En İyi İş Yeri ödülüne layık görüldüklerine dikkati çeken Torun, şunları kaydetti:

"Bu ödülü, çalışanlarımızla kurduğumuz güçlü bağın ve insan odaklı yönetim anlayışımızın bir yansıması olarak görüyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı, çalışanlarımızın özverili katkıları ve şirket kültürümüzün güçlü temelleri sayesinde mümkün oldu. Kurum olarak hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz için değer yaratmaya, önce insan odaklı yaklaşımımızla sürdürülebilir başarıyı desteklemeye ve birlikte büyümeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
img

"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"
img

Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor
img

10 yıllık aşk orucunu bakın kiminle bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters yöne giren maganda 'O telefonu kırarım' deyip çocuğun önünde saldırdı

Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip saldırdı
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
İsrail askerlerinden Filistinli esire korkunç işkence

Ayeti okutmaya zorlayıp korkunç işkencelerden geçirmişler
Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı

Tartışma futbol sahalarından Meclis'e sıçradı
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.