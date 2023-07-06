Yapı Kredi, Görüntülü İşlem Asistanları ile Uzaktan Müşteri Kazanımı'nın Kapsamını Genişletiyor

Yapı Kredi, dijital bankacılığı tercih eden müşterilerine uzaktan müşteri edinimi imkanı sunarak yeni müşteri kazanımını artırmayı hedefliyor. Şirket, bireysel müşterilerin yanı sıra tüzel müşterilerin de bu kolaylıktan yararlanmasını planlıyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, bankacılık hizmetlerine ulaşmanın öneminin arttığını belirterek, müşterileri en üst seviye deneyimle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yapı Kredi, Türkiye'de öncülüğünü yaptığı "Görüntülü İşlem Asistanları ile Uzaktan Müşteri Kazanımı"nın kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aktif her 10 müşteriden 9'unun dijital bankacılığı tercih ettiği Yapı Kredi'de uzaktan müşteri edinimi yoluyla yeni müşteri kazanımı 2023'ün ilk yarısında geçen senenin ilk yarısına oranla yüzde 40'a yakın artarken bu kolaylıktan bireysel müşterilere ek tüzel müşterilerin de yararlanması gündemde.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, zamandan ve mekandan bağımsız olarak bankacılık hizmetlerine ulaşmanın öneminin her geçen gün daha da arttığını belirterek şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz bu dijital çağda, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimizin bankacılık işlemlerini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyoruz. Yapı Kredi olarak geleceğin bankacılığını bugünden inşa etme vizyonumuzla 2018'in son çeyreğinden itibaren 'Görüntülü İşlem Asistanları ile Uzaktan Müşteri Kazanımı'nın Türkiye'de öncülüğünü yapmıştık.

Yoğun ilgi gören 'Görüntülü İşlem Asistanları ile Uzaktan Müşteri Olma' hizmetimizi kullanan müşterilerimiz, 2023'ün ilk yarısında geçtiğimiz senenin ilk yarısına oranla yüzde 40'a yakın arttı. Önümüzdeki dönemde tüzel müşterilerimize yönelik geliştirmelerle ve mevzuatta yapılacak düzenlemelerle uzaktan müşteri olma hizmetimizin kapsamını genişleteceğiz. Bu anlamda hizmet sunduğumuz tüm müşterilerimizi en üst seviye deneyim ile buluşturmayı hedefliyoruz."

Dijitalde en hızlı büyüyen banka Yapı Kredi

Doğan, Yapı Kredi'nin bu yılın ilk çeyreğinde de yıllık bazda 2,6 milyonluk net dijital müşteri büyümesi ile "dijitalde en hızlı büyüyen lider banka" konumunu devam ettirdiğine dikkati çekti.

Müşterilerin, dijital bankacılık kanallarımız sayesinde diledikleri yerden 7/24 bankacılık hizmetlerine ulaşabildiğini, dijital kanallar üzerinden bireysel ve kurumsal 800'ün üzerinde bankacılık işlemini kolaylıkla gerçekleştirebildiklerini aktardı.

Doğan, "Finansman ihtiyaçları için Yapı Kredi Mobil ve Kurumsal İnternet Şubesi aracılığıyla kredi kullanabiliyor, esnek ticari hesap işlemlerini yapabiliyorlar. Şahıs işletmesi nitelikli müşterilerimiz Yapı Kredi Mobil'de bireysel ve kurumsal kullanıcıları arasında kolayca geçiş yaparak hem bireysel hem de ticari ürünlerine kolayca erişebiliyor. Yine şahıs işletmesi nitelikli Yapı Kredi müşterileri, ürün onay ve evrak işlemlerini hızlı bir şekilde Yapı Kredi Mobil üzerinden tamamlayabiliyor, World Business kart başvurularını, SGK ve fatura ödemelerini de kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar.

Ayrıca e-talimat fonksiyonuyla işlem talimatlarını Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi ve Yapı Kredi Mobil'den gönderebiliyor. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizi geleceğin teknolojileriyle bugünden buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.