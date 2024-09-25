Yapı Kredi Faktoring, Kocaeli'nde 12'nci Şubesini Açtı

Yapı Kredi Faktoring, 12'nci şubesini Kocaeli'nde açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Faktoring Kocaeli Şubesi, hizmet anlayışıyla hem Türkiye'nin büyük firmalarına hem de bölgedeki işletmelere hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, faktoringin avantajlarını daha fazla kişiye ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Çöteli, Yapı Kredi Faktoring olarak güçlü sermaye yapısı ve kaliteli insan kaynağı ışığında hizmetlerini daha ileriye taşımak ve daha fazla kişiyle buluşturmak için çabaladıklarını vurguladı.

Bu doğrultuda, şube ağlarını genişletmeye devam ettiklerinin altını çizen Çöteli, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bulunan Beyoğlu, Güneşli, Kadıköy, Kartal, Trakya şubelerimizin yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Gaziantep'teki şubelerimizin ardından, Türkiye sanayisinin kalbi olan Kocaeli'nde de yeni şubemizi açtık. Şehrin potansiyelinden yararlanarak hem köklü firmaları hem de küçük ve orta ölçekli işletmeleri kaliteli hizmetimizle buluşturarak, iş dünyasına değer katmayı ve finansal çözümler sunmayı hedefliyoruz. Yapı Kredi Faktoring olarak, önümüzdeki dönemlerde de faktoringin ülkemizde daha fazla şirket tarafından tercih edilen bir finansman aracı olması hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz."