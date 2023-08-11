Yapı Kredi, deprem bölgesine 108 milyon dolarlık finansman sağlayacak

Yapı Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile deprem bölgesi için 108 milyon dolara kadar finansman anlaşması imzaladı. Bu kaynakla Yapı Kredi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin kalkınmasını desteklemeye devam edecek.

Yapı Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile deprem bölgesi için 108 milyon dolara kadar finansman anlaşması imzaladı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, sağlanan bu kaynak ile Yapı Kredi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin kalkınmasını desteklemeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Yapı Kredi olarak her koşulda ülke ve topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

"Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için kurum olarak ilk günden itibaren var gücümüzle çalışıyoruz. Bölgenin kalkınması adına sağladığımız maddi desteklere ek olarak istihdamın artırılması adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullanan Erün sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana hissedarımız Koç Holding'in temellerini attığı umut kent konteyner kent projesinde Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Müşteri İletişim Merkezi takımlarımızı kurduk. Hatay ve Kahramanmaraş'taki arkadaşlarımız göreve başlayarak tüm Türkiye'den çağrı almaya başladı. Önümüzdeki günlerde Adıyaman takımımız da çalışmaya başlayacak.

Bölgenin kalkınması adına attığımız tüm adımlara ek olarak, EBRD ile imzaladığımız finansman anlaşmasıyla sağladığımız 108 milyon dolara kadar kaynakla, afet bölgesini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeye olan desteğimizi, ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirerek önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz."