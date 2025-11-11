Haberler

Yapı Kredi'den Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Finansal Deneyim

Yapı Kredi, yapay zeka ve veri analitiğiyle müşteri ihtiyaçlarına özel fiyat ve ürün teklifleri sunarak sektörde fark yaratıyor. Genel Müdür Yardımcısı Kürşad Keteci, bu altyapının satışa dönüşüm oranlarını 3,5 kata kadar artırdığını belirtti.

Yapı Kredi, yapay zeka ve ileri veri analitiğiyle geliştirdiği altyapısı sayesinde müşterilerine kişiye özel fiyat ve kişiselleştirilmiş ürün teklifleri sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin yapay zeka destekli otonom modelleme altyapısı, güncel verilerden öğrenerek kendini hızla yenileyebiliyor.

Fiziki ve dijital kanallarda kullanılan söz konusu altyapı, müşterilere ihtiyaca uygun hizmet sunmanın yanı sıra müşterilerin değişen ihtiyaçlarına da hızla yanıt veriyor. Bu durum, hem müşteri hem de çalışan deneyiminde kolaylık sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Kürşad Keteci, otonom yapay zeka tabanlı modellerle sektörde fark yarattıklarını belirtti.

Teknolojinin gücünden faydalanan, teknolojiyi güvenli ve hızlı şekilde sistemlerine entegre eden bir yapıya sahip olduklarını vurgulayan Keteci, söz konusu vizyonları doğrultusunda sektörlerinde önemli dönüşümlere öncülük ettiklerini aktardı.

Keteci, "Hedefimiz, müşterilerimizin hayatına değer katacak, onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayan ve hiper kişiselleştirilmiş çözümler sunan bir finansal deneyim yaşatmak. Bu kapsamda, yapay zeka destekli altyapımız sayesinde müşterilerimize kusursuz bir deneyim sunarken, çalışanlarımıza da süreçlerde ve iş yapılışında kolaylıklar sağlıyoruz. Böylece müşterilerimiz, kendi beklenti ve ihtiyaçlarına en uygun hizmetleri alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Satışa dönüşüm oranlarında 3,5 kata varan artış yaşandı"

Sundukları kişiselleştirilmiş teklifler sayesinde satışa dönüşüm oranlarında 3,5 kata varan artış elde ettiklerini ifade eden Keteci, şunları kaydetti:

"Müşteri davranışlarını yapay zeka tabanlı modellerle anlamlandıran ve sürekli geliştiren bu yenilik, ürün ve fiyat tekliflerinin kişiselleştirilmesini mümkün kılıyor. Bu sayede sektörümüzde yalnızca bugünün değil, geleceğin bankacılık anlayışına yön vermede yine öncü oluyoruz. Yapı Kredi olarak, kişisel çözüm ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatına değer katmaya ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
