Yapı Kredi Crystal ile Yaz Tatilinde Ayrıcalıklı Fırsatlar

Yapı Kredi, kredi kartı Crystal ile anlaşmalı olduğu restoran, plaj ve otel ağını genişletmeye, müşterilerine özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Crystal sahipleri Türkiye'nin en sevilen yaz tatili destinasyonlarında bulunan en gözde mekanlarda yazın keyfini yüzde 20 indirim ayrıcalığı ile çıkarıyor.

Yapı Kredi'nin en özel müşterileri için tasarladığı Crystal, Bodrum'da da Mario, Divan Bodrum, Eskiyer, Fenix Bodrum, Flamm, Loft Elia, Marina Yacht Club, Paper Moon, Sait Restaurant, Zuma, Mandarin Oriental Bodrum içerisinde yer alan Blue Beach Club & Bar, Hakkasan, Kurochan by IOKI, Lucca Beach, Lucca by the Sea, Mandarin Bar, Çeşme'de Fahri'nin Yeri, Gaia, Horasan, Kapari Bahçe, Sole Mare, Veranda Alaçatı, Göcek'te Onno, Vakko L'atelier ve D-Resort'ta bulunan D'Breeze ve Q Lounge, Marmaris'te D Maris Bay'da bulunan La Guerite, Manos, Nusr-Et ve Zuma, Urla'da OD Urla ve Vino Locale, D-Resort Ayvalık'ta bulunan Nesil 1970'de ayrıcalıklar sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Ödeme Sistemleri Yönetim Başkanı İçten Akalın, Yapı Kredi Crystal müşterilerinin yurt içindeki anlaşmalı otel, plaj ve restoranlarda indirim imkanlarından, seyahat ve concierge hizmetlerine kadar birçok ayrıcalıktan faydalanabildiğini belirtti.

Yapı Kredi Crystal ile bu yaz da Bodrum, Çeşme, Göcek, Marmaris ve Urla başta olmak üzere yaz tatilinin vazgeçilmez rotalarındaki en seçkin mekanlarda sundukları yüzde 20 indirimle müşterilerine ayrıcalıklar sağladıklarını vurgulayan Akalın, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'de 370'den fazla noktadaki 180'e yakın özel mekanda müşterilerimize Crystal sahibi olmanın prestijini yaşatıyoruz. Ek olarak anlaşmalı olduğumuz mekanlarda Crystal severleri bir araya getirdiğimiz etkinlikler de düzenliyoruz. Önümüzdeki dönemde de Yapı Kredi Crystal'ın benzersiz ayrıcalıklarını müşterilerimizle buluşturmaya, hayatın her anında müşterilerimize seçkin hizmetler sunmaya devam edeceğiz."