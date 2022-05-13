Yapı Kredi çiftçilerin önündeki sınırları kaldırıyor

Yapı Kredi, çiftçilerin önündeki sınırları kaldırmak için tarıma özel 20 farklı kredi, 7 çeşit sigorta ve 2 farklı kart sunuyor.

Yapı Kredi açıklamasına göre, geçen 3 yılda küçük ve orta ölçekli üreticilere 4 milyar TL'nin üzerinde finansman sağlayan banka, tarımı destekleyen stratejik ürünler ile sektörel büyümeye katkı sağlıyor.

Çiftçilerin önündeki sınırları kaldırmak için çalışan banka, tarıma özel 20 farklı kredi, 7 çeşit sigorta ve 2 farklı kart sunuyor. Ayrıca Yapı Kredi, Dünya Çiftçiler günü özelinde tüm çiftçilerine 1000 TL ve üzeri alışverişlerine 100 TL ekstra indirim de sunuyor.

Tarım kredilerini "İşletme Kredileri" ve "Yatırım Kredileri" olarak iki ana gruba ayıran banka, çiftçilerin sezonluk ihtiyaçları olan ekim, dikim, sulama, gübreleme, yem alımları ve arazi kiralama gibi girdilerin finansmanını hasatta ödemeli şekilde karşılıyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak 5 yıla varan vadelerde kredi ürünleri sunan Yapı Kredi, işletme gideri ihtiyaçları için 24 aya kadar vadeli kredilendirme imkanı sağlıyor. Yatırım kredisi taleplerinde ise 60 aya kadar vadeli olarak müşterilerinin hasadına uygun esnek taksit fırsatları sunuyor.

Çiftçilere, tarımsal girdi alımlarında kullanılabilen "Verimli Kart" ile anlaşmalı üye iş yerlerinde faizsiz alışveriş imkanı da sağlayan Yapı Kredi, yapılan alışverişlerin hasatta ödenmesine imkan tanıyor.

Tarla, sera, bağ ve bahçe alımları için uygun faiz oranlarıyla hasattan hasada ödemeli, uzun vadeli krediler sunan banka; tüm yatırım ihtiyaçlarında da çiftçilerin yanında yer alıyor. Sıfır ya da ikinci el traktör alımlarında finansman kolaylığı sağlarken makine ve ekipman alımı gibi farklı kredi seçenekleriyle çiftçilerin tüm tarımsal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme konusunda toplumsal cinsiyet eşitliğine de önem veren banka, ayrıca özel kredi faiz oranlarıyla kadın çiftçilere de destek oluyor ve bu alanda sınırları kaldırmaya devam ediyor.

"Uygun ve avantajlı finansal çözümlerle çiftçilerin yanında oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, tarım sektörünün ülkedeki vizyonunu destekleyen ve büyümeye katkı sağlayan stratejik ürünlerle çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Ülgen, Yapı Kredi olarak uygun ve avantajlı finansal çözümlerle çiftçilerin yanında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin işletme kredisi taleplerinde, bir üretim sezonu içerisindeki tüm tarımsal üretim faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkan gübre, tohum, mazot, ilaçlama gibi giderlerin yüzde 75'ine kadar kredilendirme yapabiliyoruz. Hasattan hasada ödemeli, 24 aya kadar vadeli işletme kredisinin yanı sıra tarla, sera alımı ya da yapımında oluşabilecek yatırım maliyetinin yüzde 75'ine kadar, 5 yıla varan vadelerde, yine hasattan hasada ödemeli olacak şekilde kredi kullandırabiliyoruz.

Vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olarak kullanılabilen 'Tarımsal Üretim Kredileri' ile üreticilerimizin gübre, fide, tohum, mazot alımı, ilaçlama gibi tüm işletme ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sunuyoruz. Ayrıca Tarımsal Yatırım Kredileriyle de üreticilerimizin yeni sera kurulumu veya mevcut seraların yenileme, tarla, bağ, bahçe alımı gibi yatırım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Traktör ve tarımsal makine ekipmanlarında da 5 yıla varan vade ile traktör ve ekipman bedelinin yüzde 75'ine kadar kredilendirme olanağımız bulunuyor."