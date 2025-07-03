Yapı Kredi, Brandverse Awards'ta Gümüş Ödül Kazandı

Yapı Kredi, Brandverse Awards'ta Gümüş Ödül Kazandı
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Yapı Kredi, 'Yapımızda Var' iletişimi ile Brandverse Awards'ta 'İşveren Markası: İç İletişim' kategorisinde gümüş ödül alarak çalışan deneyimini merkeze aldığını bir kez daha kanıtladı.

Yapı Kredi, işveren markası iletişimiyle Brandverse Awards'ta gümüş ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, yeni işveren markası "Yapımızda Var" iletişimiyle Brandverse Awards'ta "İşveren Markası: İç İletişim" kategorisinde gümüş ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, yola çıkarken hedeflerinin yalnızca bir iletişim kampanyası değil, çalışanların kendini ait hissettiği bir dünya inşa etmek olduğunu belirtti.

Her adımda çalışan deneyimini merkeze aldıklarını ifade eden Önaldı, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak odağımıza her zaman insanı koyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın sesini duyan, birlikte üretmeyi teşvik eden ve aidiyet duygusunu güçlendiren bir kurum kültürü için çalışıyoruz. İşveren markamız 'Yapımızda Var'ı da bu anlayışla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte tasarladık. Bu sayede, kurum içi etkileşimi artırırken, çalışanlarımızın da bankamıza olan duygusal bağlılığını, motivasyonunu güçlendirdik. Bu ödül, açık iletişime, güvene ve birlikte başarma kültürüne dayalı güçlü bağlarımızın bir yansıması."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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