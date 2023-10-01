Yapı Kredi, Biyoçeşitlilik ve Net Sıfır Bankacılık Taahhüdüne İmza Attı

Yapı Kredi, Türkiye'den Biyoçeşitlilik için Finans Taahhüdü'ne imza atan ilk finans kuruluşu oldu. Ayrıca, Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılarak, 2050'ye kadar borç verme ve yatırım portföylerini net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt etti.

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, " Türkiye'den Biyoçeşitlilik için Finans Taahhüdü'ne imza atan ilk finans kuruluşu olduk ve bu alandaki kararlı duruşumuzu sürdürdük. Ayrıca, Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılarak, 2050'ye kadar borç verme ve yatırım portföylerimizi net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt ettik." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi açıklamasına göre, sürdürülebilirlik alanında örnek kurum kimliğini uzun yıllardır başarıyla taşıyan Yapı Kredi, Biyoçeşitlilik için Finans Derneği'ne (Finance for Biodiversity Foundation) Türkiye'den imza atan tek finans kuruluşu oldu.

Böylece banka, biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini hesaplamayı, hedeflerini belirlemeyi ve şeffaf bir şekilde raporlamayı taahhüt etti. Bununla birlikte Yapı Kredi, Paris Antlaşması'nın hedefleri doğrultusunda iklim kriziyle mücadelede önemli bir rol üstlenerek Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne (Net Zero Banking Alliance) katıldı.

Ayrıca, Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) de taahhüdü bulunan Yapı Kredi'nin emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından doğrulandıktan sonra kamuya açık bir şekilde duyurulacak.

"Çevresel ve sosyal etkilerimizi en iyi şekilde yönetiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, Yapı Kredi olarak özellikle uluslararası finans kuruluşlarının standartlarına paralel olarak güçlü bir risk yönetimi sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak sürdürülebilirlik konularını tüm çalışmalarımızın ana odağında konumlandırıyoruz. Bu anlamda ana hissedarımız Koç Holding öncülüğünde kurumsal politika ve stratejilerimizi geliştirirken, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor ve önemli kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerimizle birlikte kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan dolaylı etkimizi en iyi şekilde yönetmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bu alandaki tüm öncü çalışmalarımıza ek olarak, Türkiye'den Biyoçeşitlilik için Finans Taahhüdü'ne imza atan ilk finans kuruluşu olduk ve bu alandaki kararlı duruşumuzu sürdürdük. Diğer yandan dünya çapında bankalar için ilk ve tek net sıfır inisiyatifi olan Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılarak, 2050'ye kadar borç verme ve yatırım portföylerimizi net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt ettik."

Emisyon azaltımı hedefleri doğrultusunda düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek adına dönüşümü tetikleyecek kredi politikaları belirleyerek paydaşlarının sürdürülebilir dönüşümlerine öncülük edeceklerini ifade eden Erün, sorumlu bankacılık alanında şeffaf iletişim yürütmeye ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarıyla sınırları kaldırmaya devam edeceklerini vurguladı.