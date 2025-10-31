Yapı Kredi, 9 Ayda 37,8 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

Yapı Kredi, yılın 9 ayında Türkiye ekonomisine 2,4 trilyon lirayı aşan kaynak sağlarken, 37,8 milyar lira net grup karı elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, 2025 yılında 9 aylık dönemi kapsayan finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde güçlü bir finansal performans sergileyen Yapı Kredi, Türkiye ekonomisine 2,4 trilyon lirayı aşan kaynak sağlarken, toplam nakdi kredi hacmi de yüzde 34 artışla 1,7 trilyon liraya yükseldi.

Aktif büyüklüğü yıllık yüzde 34 artışla 3,3 trilyon liraya ulaşan banka, toplam müşteri mevduatında ise yüzde 32 oranında artış kaydederek 1,8 trilyon lira seviyesine ulaştı.

Öz kaynak karlılığı yüzde 23,7, sermaye yeterlilik rasyosu (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri hariç) yüzde 13,9 olarak gerçekleşen Yapı Kredi, temel bankacılıktan 133,8 milyar lira gelir elde ederken, 37,8 milyar lira net grup karı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, 2025'in 9 ayında güçlü sermaye yapılarını ve finansal disiplinlerini küresel yatırımcılara başarıyla taşıdıklarını belirtti.

Erün, söz konusu dönemde uluslararası piyasalarda önemli başarılara imza attıklarına değinerek, "Bu dönemde, yaklaşık 3 katı talep gören 600 milyon dolarlık AT1 tahvil ihracımızla, dünyada ihraç tutarı tamamlanmadan önce artırılan ilk Amerikan doları cinsi AT1 işlemini gerçekleştirerek bir ilke imza attık. Ayrıca, tarihimizin en yüksek katılımlı sendikasyon kredisi olan 1,2 milyar dolarlık finansmanı hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Finansman kaynaklarını daha çeşitlendirmek amacıyla mart ayında 500 milyon dolarlık eurobond ihracı ve haziranda 710 milyon dolarlık havale akımlarına dayalı nakit akışı işlemlerini tamamladıklarını kaydeden Erün, "Bu işlemler, uluslararası piyasalardaki güvenilir konumumuzun ve yatırımcıların bize olan inancının somut bir göstergesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimcilik ve inovasyonu, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesinin anahtarı olarak gördüklerinin altını çizen Gökhan Erün, Yapı Kredi FRWRD çatısı altında girişimcilere büyüme fırsatları yaratmaya devam ettiklerini aktardı.

Yılın 9 ayında 70'ten fazla girişimle çalıştıklarını, 17 girişimle 18 farklı işbirliği ve konsept kanıtlama (PoC) projesini hayata geçirdiklerini belirten Erün, "GITEX GLOBAL 2025 Dubai'de girişimcilerimize dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla bir araya gelme fırsatı sunduk. Amacımız, Türkiye'deki yenilikçi fikirleri küresel arenaya taşıyarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 80 bin yeni işletmeyi Yapı Kredi ailesine kattık"

Erün, Yapı Kredi'nin dijitalleşme stratejisinin, ticaret dünyasının dönüşümünde de belirleyici olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Firmalarımızın rekabet gücünü artırmak için dijital çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, temmuz ayında hayata geçirdiğimiz Yapı Kredi BANKO ile firmalara hızlı, esnek ve güvenli bir dijital ticaret deneyimi sunuyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yaptığımız entegrasyon sayesinde ise müşteri verilerini anlık olarak işliyor ve kredi başvuru süreçlerini önemli ölçüde kısaltıyoruz. Bu dijital atılımlarımızın sonucu olarak, 2025'in 9 ayında yaklaşık 80 bin yeni işletmeyi Yapı Kredi ailesine kattık."

Ekonomik büyümenin yanı sıra çevresel ve toplumsal dönüşüm için yüksek bir sorumluluk yüklenerek çalıştıklarını vurgulayan Gökhan Erün, tüm süreçleri sürdürülebilirlik ilkesiyle yeniden tasarladıklarını, bu etkileri uzun vadeye yaymak için çabaladıklarını ifade etti.

Bu yönde gerçekleştirdikleri çalışmalara ve elde ettikleri başarılarına değinen Erün, şunları kaydetti:

"Dünyanın en prestijli yayınlarından TIME dergisi tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2025' listesine Türkiye'den giren tek banka olmanın haklı gururunu taşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için hayata geçirdiğimiz 'Yarınlara Kartopu' projemizle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimine destek oluyoruz. Şimdiye kadar 450 bin haneye ulaşarak, bu yaş grubundaki çocuklarımıza ve ailelerine gelişim programı sunduk. Koç Holding'in küresel liderliği doğrultusunda yürüttüğümüz 'Teknolojide Fırsat Eşitliği' projemizle bugüne kadar 80 bin genç kadına ücretsiz teknoloji eğitimi sağladık. Sürdürülebilirlik adına çok önemli bir platform olan Sürdürülebilir Tercih Programı (Step) ile de 1,5 milyon üyeye ulaşarak, her geçen gün daha da artan farkındalık ve çevresel fayda sağlıyoruz. Ülkemize ve toplumumuza katkı sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."