Yapı Kredi, 710 Milyon Dolar Tutarında DPR İşlemi Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapı Kredi, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışları için yaklaşık 710 milyon dolar değerinde Diversified Payment Rights (DPR) işlemi yaptı. Banka, 5 ila 7 yıl vadeli 565 milyon dolar ve 125 milyon avro fonlama ile uluslararası piyasalarda güveni artırmayı hedefliyor.

Yapı Kredi, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışlarına yönelik yaklaşık 710 milyon dolar tutarında Diversified Payment Rights (DPR) işlemi gerçekleştirdi.

Bankdan yapılan açıklamaya göre, banka, DPR programı kapsamında 5 ila 7 yıl vadeli, 5 farklı yatırımcının katıldığı 565 milyon dolar ve 125 milyon avro tutarında fonlama işlemini hayata geçirdi.

Havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışlarına (future flow) yönelik gerçekleştirilen işlem, uluslararası piyasalarda bankaya duyulan güveni ortaya koydu.

Yılın ilk yarısında 28 ülkeden 55 bankanın katılımı ile 1,165 milyar dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağlayan banka, bu işlemin ardından yaklaşık 710 milyon dolarlık DPR işlemi gerçekleştirdi.

Banka, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye ve bir adım önde olmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu

Trump'ı görmezden geldiler! Liderler o maddeye bağlılığını yineledi
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

Osayi Samuel kız arkadaşını polise şikayet etti! Suçlama çok ciddi
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm

İsrail ordusundan panik yaratan çağrı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.