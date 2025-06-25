Yapı Kredi, 710 Milyon Dolar Tutarında DPR İşlemi Gerçekleştirdi

Yapı Kredi, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışlarına yönelik yaklaşık 710 milyon dolar tutarında Diversified Payment Rights (DPR) işlemi gerçekleştirdi.

Bankdan yapılan açıklamaya göre, banka, DPR programı kapsamında 5 ila 7 yıl vadeli, 5 farklı yatırımcının katıldığı 565 milyon dolar ve 125 milyon avro tutarında fonlama işlemini hayata geçirdi.

Havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışlarına (future flow) yönelik gerçekleştirilen işlem, uluslararası piyasalarda bankaya duyulan güveni ortaya koydu.

Yılın ilk yarısında 28 ülkeden 55 bankanın katılımı ile 1,165 milyar dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağlayan banka, bu işlemin ardından yaklaşık 710 milyon dolarlık DPR işlemi gerçekleştirdi.

Banka, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye ve bir adım önde olmaya devam edecek.