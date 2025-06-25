Yapı Kredi, 710 Milyon Dolar Tutarında DPR İşlemi Gerçekleştirdi
Yapı Kredi, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışları için yaklaşık 710 milyon dolar değerinde Diversified Payment Rights (DPR) işlemi yaptı. Banka, 5 ila 7 yıl vadeli 565 milyon dolar ve 125 milyon avro fonlama ile uluslararası piyasalarda güveni artırmayı hedefliyor.
Yapı Kredi, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışlarına yönelik yaklaşık 710 milyon dolar tutarında Diversified Payment Rights (DPR) işlemi gerçekleştirdi.
Bankdan yapılan açıklamaya göre, banka, DPR programı kapsamında 5 ila 7 yıl vadeli, 5 farklı yatırımcının katıldığı 565 milyon dolar ve 125 milyon avro tutarında fonlama işlemini hayata geçirdi.
Havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışlarına (future flow) yönelik gerçekleştirilen işlem, uluslararası piyasalarda bankaya duyulan güveni ortaya koydu.
Yılın ilk yarısında 28 ülkeden 55 bankanın katılımı ile 1,165 milyar dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağlayan banka, bu işlemin ardından yaklaşık 710 milyon dolarlık DPR işlemi gerçekleştirdi.
Banka, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye ve bir adım önde olmaya devam edecek.