Yapay zekaya sahip Legendera klima serisi düşük enerji tüketimi sağlıyor

Mitsubishi Electric, yapay zeka teknolojisine sahip Legendera serisi klimaları ile mekanlarda konfor ve enerji verimliliği sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, Mitsubishi Electric klima sistemleri, havaların ısınmasıyla beklentilerine uygun konfora kavuşmak isteyen tüketicilere mekanlarda Good Design tasarım ödülü sahibi Legendera serisi klimalarıyla yanıt veriyor.

Yakut kırmızısı, kuzguni siyah, inci ve duru beyazı renk seçenekleri ile yaşam alanlarına yeni bir soluk getiren Legendera serisi, yapay zeka algoritmaları, "3D i-See Sensör" teknolojisi, gelişmiş filtre sistemleri, uzaktan kontrol sağlayan bulut tabanlı fonksiyonları gibi birçok özelliği ile tüketicilerin dört mevsim öncelikli tercih ettiği ısıtma ve soğutma sistemi olarak öne çıkıyor.

Legendera Türkiye'de satışa sunulan "ilk ve tek" yapay zeka destekli klima olma özelliğini taşıyor. Yapay zeka ve "3D i-See Sensör" adlı mekan tarama teknolojisi sayesinde Legendera klimalar, iklimlendirilen havanın mekan içinde öncelikle ve yoğun olarak kişilerin daha fazla zaman geçirdiği alanlara yönlendirilmesini sağlıyor.

Ortamda değişen talepleri otomatik olarak algılayan gelişmiş 3 boyutlu sensörler sayesinde mekanın yüzlerce hücresinden ölçüm alarak 3 boyutlu analiz yapabilen, bu analizlerden öğrenen ve karar veren teknoloji, bu sayede mekanda farklı sıcaklıklardan dolayı oluşabilecek rahatsız edici durumları ortadan kaldırıyor.

Ortamda bulunan kişilerin konumlarını da tespit edebilen sistem, kullanıcı durumuna göre ortam iklimlendirmesini yönetiyor. Böylece sadece gerektiği kadar soğutma ve ısıtma sağlayan Legendera klimalar, konforu üst seviyeye taşırken elektrik faturalarının düşmesine destek oluyor.

Elektrik faturalarına doğrudan etki eden cihazın enerji verimliliğini ifade eden enerji sınıfı, tüketicilerin klima satın alma kriterleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Legendera serisi sıradan A sınıfı cihazların 2 katından fazla verim sağlarken klimanın işletme maliyetlerini de hissedilir şekilde düşürüyor. Mitsubishi Electric'in iklim değişikliği ile mücadele için geliştirdiği çevresel konulardaki teknolojileri gerek ev gerekse ülke ekonomisine sağladığı katkının yanında kullanıcıların bireysel olarak karbon ayak izini azaltmalarına da yardımcı oluyor.

Hava akış kontrolü kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda bağımsız olarak yapılabiliyor

Mekan içinde doğru alana doğru yönlendirmeyi yapabilmek için tam fonksiyonel bir hava üfleme yapısına sahip olan seri, yapay zeka algoritmasını birbirinden bağımsız hareket edebilen altı farklı kanat sistemi ile destekliyor. Odada bulunan kişilerin konfor seviyesine göre ayarlanabilen bu kanatlar ile hava akış kontrolü kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda bağımsız olarak yapılabiliyor.

Kullanıcılara kullanım alışkanlıklarına göre otomatik konfor sunan bu özellik, klima kullanımı sırasında karşılaşılan rahatsız edici durumları indirirken gereksiz kullanımdan kaynaklı enerji tüketimini de düşürüyor.

Legendera serisinde bulunan "Plasma Quad Plus" filtre teknolojisi de saç telinin yaklaşık otuzda birine denk gelen 2,5 mikrometreden daha küçük parçacıkları filtreleyerek ortam havasını A sınıfı derecelendirme ile temizleyebiliyor. Böylece Legendera klimalar bulundukları mekanda temiz hava solumak isteyenler için de ideal bir seçenek haline geliyor.

Mitsubishi Electric'in bulut tabanlı MELCloudTM teknolojisi ile kullanıcılar ortamın sıcaklık derecesini dışarıdayken ya da yerlerinden kalkmadan bilgisayar, tablet veya akıllı telefon ile internet üzerinden kontrol edebiliyor. Butik oteller, farklı yerlerdeki konut ve iş yerleri gibi çoklu alanların tek noktadan yönetimi için imkan sağlayan bu sistem, ihtiyaca yönelik bir otomasyon sağlıyor.

"Elektrik tasarrufuna önemli katkıda bulunuyoruz"

Klima iç ünitesinde fan, ısı değiştirici ve hava yolu üzerine uygulanan Mitsubishi Electric'e özel Çift Katmanlı Kaplama teknolojisi de toz, yağ, sigara dumanı ve karbon gibi farklı kimyevi yapıdaki kirleticilerin parçalar üzerinde değil, filtre üzerinde birikmesini sağlayarak klimanın ömrünü uzatıyor.

Filtrelerin kullanıcılar tarafından rutin olarak temizlenmesi ile sistemin verim ve performansı yıllar içinde ilk günkü gibi devam ediyor. Yapılan fabrika araştırmaları Çift Katmanlı Kaplama özelliğine sahip cihazın 10 yıl sonra enerji veriminde yüzde 8, cihazın hava üfleme kapasitesinde yüzde 10 avantaj sağladığını ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Pazarlama ve Planlama Departman Müdürü Caner Güçer, klima satın alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında cihazın enerji sınıfının yer aldığını belirterek, "Soğutmada 10,5'e ulaşan verim değeriyle sıradan A sınıfı cihazlardan iki kat daha yüksek verimlilik sunan A+++ soğutma verimliliğine sahip Legendera serisi klimalarımız ile hem ısıtma hem de soğutmada enerji tüketiminin azalmasına ve elektrik tasarrufuna önemli katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güçer, şunları kaydetti:

"Legendera klima serisinde bulunan ve sadece 2 watt elektrik tüketen Plasma Quad Plus filtresi ve Türkiye'de bir ilk olan yapay zeka teknolojisi tüketicilere enerji tasarrufunda büyük avantaj sağlıyor. Yeniye sahip olmak kadar, sahip olunanı korumak da giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu nedenle tüketici beklentilerinde satın alma sonrası katma değerli hizmet ve uzatılmış garanti süreleri giderek daha fazla öne çıkıyor. Mitsubishi Electric olarak sektörde bir ilki gerçekleştiriyor, Legendera serisi dahil tüm klimalarımızı 10 yıla uzatılmış ek garanti imkanı ile satışa sunarak müşteri memnuniyetinde çıtayı daha da yükseltiyoruz."