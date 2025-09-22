Yapay Zeka Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşiyor

Boğaziçi Ventures tarafından düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi, 2 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maslak'taki 42 Venue'de yapılacak zirve, teknoloji, girişimcilik, finans, yatırım ve akademi dünyasından isimleri bir araya getirecek.

Bu yıl üçüncüsü yapılacak zirvenin teması "Colors of A.I." (Yapay Zekanın Renkleri) olarak belirlendi. Tema, yapay zekanın inovasyondan sorumluluğa, yaratıcılıktan dönüşüme kadar geniş etkilerini ele almayı amaçlıyor.

Zirve, yapay zekanın çok boyutlu etkilerini tartışmak, yenilikçi vizyonları buluşturmak ve geleceğe yön verecek fikirleri paylaşmak için güçlü bir platform sunuyor.

Etkinliğin ana konuşmacısı 2468 Ventures Kurucu ve Yönetici Ortağı Pankaj Kedia olacak.

Zirvede Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, Agnitio Capital Kurucusu ve Yönetici Direktörü Shum Singh, City of London Meclis Üyesi Prof. Emma Edhem, Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Barış Özistek, Boğaziçi Ventures Yönetici Ortağı Kenan Çolpan ve Venture Partner Münir Kundakçı yer alacak.

Konuşmacılar arasında ayrıca Greenwise Boğaziçi Ventures Genel Ortağı Betül Yücel, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Çağla Gül Şenkardeş, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, ODTÜ Öğretim Üyesi Ontolojist Aziz F. Zambak, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Tuğba Dinçbaş bulunuyor.

BytePlus Bölge Çözüm Başkanı Kan Yang, Guidehouse Enerji, Altyapı ve Komünite Direktörü Dr. Neşen Sürmeli Anaç, GEDS Strategic Design Consultancy Kurucu ve Yönetici Ortağı Gülay Özkan, Harvard Business Review Baş Editörü Serdar Turan, Turkish Technology Genel Müdürü Serdar Gürbüz ve Yapay Zeka Fabrikası Genel Müdürü Can Bakır da etkinlikte konuşma yapacak.

Zirveye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK ), Tech Istanbul ve Endeavor destek veriyor. Sponsorlar arasında ise Sahibinden.com, Etiya, Turkish Technology, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Doğuş Teknoloji, HiWell ve ByteDance yer alıyor.