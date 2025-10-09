Yapay Zeka ve Genç Nüfus: Türkiye'nin İnovasyon Potansiyeli

Trendyol Veri Bilimi Başkanı Nezir Alp, " Türkiye'de büyük bir potansiyel var esasında genç nüfusu anlamında ve çoğu kişi de teknolojiye meraklı, yapay zekaya meraklı." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ve "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik kapsamında "Yapay Zeka ile Yeni Küresel Rekabet: İş Dünyasının Dönüşümü" başlıklı panel düzenlendi.

Oturumda konuşan Trendyol Veri Bilimi Başkanı Nezir Alp müşteri davranışlarını anlamak için veriye dayalı analizler yaptıklarını anlatarak müşterilerin bıraktığı izler üzerinden ne istediklerini ve ne aradıklarını anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Trendyol'un yapay zeka destekli çalışmalarına ilişkin bilgi veren Alp, "Yapay zeka algoritmalarıyla müşterimizin derdini anlamaya çalışıyoruz, satıcı perspektiflerine de bakıyoruz. Kim haklı? Onu bulmaya çalışıyoruz ki bu ihtilaflı iadeleri yönetebilelim. Çünkü biliyorsunuz bu çok büyük bir maliyet. O yüzden de iyi yönetilmesi gerekir. Hem müşteri memnuniyeti için hem satıcı memnuniyeti için en önemli şeylerden biri." şeklinde konuştu.

Alp, Türkiye'nin genç ve teknolojiye meraklı nüfusuna dikkati çekerek, "Türkiye'de büyük bir potansiyel var esasında genç nüfusu anlamında ve çoğu kişi de teknolojiye meraklı, yapay zekaya meraklı. Okuyan ve bu alanda kendini geliştirmeye çalışan ciddi bir havuzumuz var aslında. Bu havuzumuz bireysel çabalarla şu an belli bir yere gelebiliyor ama sadece bireysel çabayla olmayacağını biliyoruz. Çünkü bu, bütünsel yaklaşılması gereken ve yapay zekayı üretmek değil de kullanma odağıyla yapılması gereken bir şey." ifadelerini kullandı.

"İşinizi değiştirmeseniz bile, işiniz sizi değiştirecek"

LinkedIn EMEA Büyüyen Pazarlar Lideri Ali Matar da iş dünyasında yeni becerilere duyulan ihtiyaca dikkati çekerek, "İşinizi değiştirmeseniz bile, işiniz sizi değiştirecek. Herkesin kendini yeniden eğitme ve dönüşüme uyum sağlama sorumluluğu bulunuyor." dedi.

Türkiye'deki kullanıcıların yeniden beceri kazanma ve yetkinlik geliştirme konusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Matar, son dönemde platform üzerinden yeni beceriler edinen kişi sayısında belirgin artış yaşandığını ifade etti.

Şirketlerde liderlerin görevinin yalnızca iş sonuçlarını yönetmekle sınırlı olmadığını vurgulayan Matar, liderlerin aynı zamanda değişimin öncüsü olması ve çalışanlarına bu dönüşüm sürecinde destek vermesi gerektiğini söyledi.

Matar, "Yapay zeka, tüm sektörleri ve her iş alanını etkileyecek. Çalışanlarının becerilerini geliştirmeye yatırım yapan kurumlar ise bu dönüşüm sürecinde diğerlerine kıyasla çok daha başarılı olacak." diye konuştu.

"Devlet katkısı olmadan yapay zekada rekabetçi olmak mümkün değil"

Oturumda konuşan Yapay Zeka Odaklı İş Stratejisti ve Girişimci Hande Ocak Başev, Türkiye'de yatırım ve startup ekosisteminin güçlü olduğunu belirterek, "2025 yılına hedef olarak konulan Ulusal Yapay Zeka stratejimizdeki 50 bin yapay zeka çalışanı istihdamı ve gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) içinde yapay zekayla oluşturulan ekonominin yüzde 5'inin buna ayrılması ve bu kadarlık bir ek katkı yapması hedeflerini çok önemsiyoruz. Bu, ülke olarak öğrenme ve adaptasyon konusundaki zihin eşiğini aştığımızı ve bu konuya odaklandığımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin yapay zeka ekosisteminin gelişimi konusundaki önemine değinen Başev, "Devlet katkısı olmadan yapay zekada rekabetçi bir noktada olmak mümkün değil. Yapay zeka yetkinliğimizi, okuryazarlığımızı tabana yaymamız lazım." dedi.

Başev, birtakım araştırmaların ortalamasına bakıldığında dünyada yapay zeka projelerinin çoğunun başarısız olduğuna işaret ederek, bu projelerin başarısızlığının sadece yüzde 11'inin teknolojik sebeplerden kaynaklandığını, arkasında farklı nedenler bulunduğunu ifade etti.

Uzayda veri merkezleri kuruluyor

Axiom Space Hükümetler Arası İşlerden Sorumlu Yöneticisi Necmettin Kaymaz, Axiom Space'in faaliyetleri hakkında bilgi vererek, şirketin ticari uzay istasyonu kurma sürecine ve astronot kıyafeti üretimi çalışmalarına değindi.

Bugüne kadar Türkiye, Suudi Arabistan, Hindistan, Polonya, İsveç ve İtalya dahil birçok ülkeden astronot gönderdiklerini belirten Kaymaz, 4 farklı misyon tamamlandıklarını aktardı.

Yeryüzünde veri merkezlerinin kurulmasında enerji, çevre, su ve alan gibi konularda ciddi maliyet ve kaynak sorunları yaşandığını anlatan Kaymaz, uzayda veri merkezleri kurduklarını anlattı.