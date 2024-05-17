Yapay Zeka İnsan İhtiyacını Değiştirecek

Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, "İnsana olan ihtiyacın ortadan kalkmasının söz konusu olmadığı ancak yapay zekanın verimlilik konusunda kullanımının elzem olduğu bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Artık iş gücü ihtiyaçları da bu teknolojileri kullanmayı bilen, onları doğru yönetebilen yeteneklere erişme ihtiyacı olarak değişiyor." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Karaboğa, dijital dönüşüm farkındalığının arttığı ve yapay zekanın çok hızlı şekilde tüm iş süreçlerine dahil olduğu yepyeni bir dönemden geçildiğini ve değişimin tarih boyunca hep yaşandığını, yaşanmaya devam edeceğini söyledi.

Karaboğa, "Her dönemde bazı mesleklerin ortadan kalkacağı konuşuldu. Bu dönemde de konuşuluyor. Ancak makinelerin yerini alamayacağı bazı insan becerileri var ve bunlar iş hayatının temel taşları. Liderlik yetenekleri, yaratıcılık, karmaşık problem çözme ve empati, iş gücünde talep görmeye devam eden nitelikler olarak yerini koruyor. Ayrıca insan etkileşimi ve müşteri ilişkileri gibi iş biçimleri birçok sektörde önemli unsurlar olmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Goldman Sachs tarafından hazırlanan 5 Nisan 2023 tarihli yapay zeka konulu rapora dikkati çeken Karaboğa, şunları kaydetti:

"Rapora göre yapay zeka 300 milyon tam zamanlı işin yerini alabilir. Bu, ABD ve Avrupa'da iş görevlerinin dörtte birinin yerini alması anlamına geliyor belki ama bir taraftan da yeni işler ve üretkenlik patlaması anlamına da gelebileceği belirtiliyor. Raporda sonuçta küresel olarak üretilen mal ve hizmetlerin toplam yıllık değerinin yüzde 7 oranında artabileceği üzerinde duruluyor. Bu konuda farklı araştırmalarda bu ekonomik etkinin 2030 yılına kadar yüzde 16 seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.

İnsana olan ihtiyacın ortadan kalkmasının söz konusu olmadığı ancak yapay zekanın verimlilik konusunda kullanımının elzem olduğu bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Artık iş gücü ihtiyaçları da bu teknolojileri kullanmayı bilen, onları doğru yönetebilen yeteneklere erişme ihtiyacı olarak değişiyor. Şirketler iş modellerini bu yeni teknolojilere adapte ederken aynı zamanda bu teknolojileri kullanacak insan kaynağı için de plan yapmalı. Yeteneğe erişimin her geçen gün zorlaştığı günümüz dünyasında farklı ve uzun vadeli planlar yapmak şart."

"En büyük risk görmezden gelmek"

Karaboğa, yapay zeka konusunda en büyük riskin bu yeni süreçleri görmezden gelmek ya da geç kalmak olduğunu ifade etti.

Sektöre özel gelişmeleri yakından takip etmeyerek zamanın gerisinde kalınmasının sürdürülebilir bir iş hayatı için mümkün olmadığını dile getiren Karaboğa, "Zaman değişiyor ve bununla birlikte rekabet çok hızlanıyor. Öte yandan bazı meslek kollarına ilgi de giderek azalıyor. Tır şoförü bulmakta zorlanılan bir dünyada otonom taşımacılık ve kargo hizmetlerine odaklanmak zorundasınız. O nedenle en büyük risk zamanın gerisinde kalmak." değerlendirmesinde bulundu.

Yazılım, teknoloji, ardından e-ticaret, pazarlama ve sağlık hizmetleri için yapay zeka alanında büyük fırsatlar olduğunu vurgulayan Karaboğa, bununla birlikte sanayi, enerji, üretim gibi alanlarda hızlanma ve verimlilik adına da yapay zekanın çok büyük etkilerinin görüleceği dönemlere yaklaşıldığını belirtti.

İK alanında da yakın zamanda yapay zekanın etkilerini daha büyük ve daha derinden görüleceğini söyleyen Karaboğa, doğru yeteneğe erişim ve işe alımla beraber İK uzmanlarının günlük rutinlerinde çokça vaktini alan tekrarlanabilir işlerin organizasyonunda büyük zaman kazanılacağı, yeni bir döneme adım atıldığını ifade etti.

"Duygu analizi yakın dönemde yepyeni bir meslek olarak karşımıza çıkacak"

Yapay zekanın pek çok meslek açısından dönüştürücü olacağını fakat bazı alanlarda farklı bir noktaya erişerek geleceğin meslekleri arasına gireceğini anlatan Karaboğa, sözlerini şöyle tamamladı:

"Örneğin veri madenciliği bunların başında geliyor. Verinin ve bilginin bu kadar önemli olduğu bir dünyada onun doğru kullanımı iş süreçlerinin de doğru yönetimi anlamına geliyor. Veri ve özellikle kişisel veri bu kadar önemli oldukça etik ve yönetişim uzmanlığı da yine önemli alanların başında gelecek. Örneğin duygu analizi yakın dönemde yepyeni bir meslek olarak karşımıza çıkacak. ve tüm bunlarla birlikte şirketlerde yapay zeka uyumluluk uzmanları, yapay zeka eğitmenleri gibi yeni pozisyonlar göreceğiz. Öte yandan başta da belirttiğimiz gibi öğretmenlik ya da doktorluk gibi bireysel işlerin önemi azalmayacak ancak eğitimde ya da sağlıkta yapay zeka teknolojilerini kullanmayı bilen profesyoneller tercih nedeni olacak."