Yapay Zeka ile Oluşturulan Reklamlara Cezalar Yağdı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde olan Reklam Kurulu, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen yapay zeka ile oluşturulan reklamları incelemeye aldı. Kurulun son toplantısında 138 dosyanın incelendiği ve 120'sinin mevzuata aykırı bulunarak cezalandırıldığı açıklandı.

Hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zeka bu kez şaşırtıcı bir durumla karşımıza çıktı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde olan Reklam Kurulu, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen çok sayıda yanıltıcı reklamları inceleme altına aldı. Bu kapsamda ise yapay zeka ile oluşturulan reklamlar ilk kez incelemeye alındı.

Yapay zeka reklamları incelemeye alındı!

Son zamanlarda insan hayatında önemli bir yer edinen yapay zeka bu kez daha farklı bir konumda karşımıza çıkıyor. Her alanda olduğu gibi reklam alanında da yapay zeka kullanımı arttı. Ancak bu kez yapay zeka ile oluşturulan işin sonu iyi bitmedi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu ise yanıltıcı reklamlar için harekete geçti. Kurul, yapay zeka ile oluşturulan reklamları ilk kez inceleme altında aldı. Reklam Kurulu'nun son toplantısı ise geçtiğimiz gün gerçekleşti.

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Toplantı sonucunda ise "Görüşülen 138 dosyadan 120'si mevzuata aykırı bulunarak söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasının yanında 12 milyon 231 bin 507 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Öte yandan toplantıda şu değerlendirmeler yer aldı: "Bu kapsamda Kurul toplantısında ChatGPT adlı yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili üç dosya hakkında idari yaptırım uygulanmıştır."

Son zamanlarda özellikle sosyal medya platformlarında ticari reklamı yasak olan alkollü içecek tanıtımlarının yapıldığı da kaydedildi. Bundan dolayı örtüşü reklamlar hakkında da bir idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

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