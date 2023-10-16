Yapay zeka finans dünyasındaki rolünü kendisi anlattı

Yapay zeka uygulaması ChatGPT, yapay zekanın finansal kuruluşlar için maliyet azaltıcı etkileri bulunduğunu belirterek, "Otomatikleştirilmiş sistemler sayesinde iş gücü maliyetleri düşüyor ve söz konusu durum işletmelerin verimliliklerini artırmasına yardımcı oluyor.

Yapay zeka uygulaması Chatgpt, yapay zekanın finansal kuruluşlar için maliyet azaltıcı etkileri bulunduğunu belirterek, "Otomatikleştirilmiş sistemler sayesinde iş gücü maliyetleri düşüyor ve söz konusu durum işletmelerin verimliliklerini artırmasına yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Günümüzde birçok kurum ve kuruluş, iş akışını hızlandırmak ve verimliliği artırmak gibi nedenlerle yapay zeka uygulamalarından yoğun bir şekilde yararlanıyor. Bu kapsamda, "algoritmik trading" olarak bilinen yapay zekanın finansal danışmanlık yapması da en popüler yapay zeka destekli hizmetlerden biri olarak ön plana çıkıyor.

AA muhabirleri de konuyla ilgili olarak yapay zeka uygulaması ChatGPT ile röportaj gerçekleştirdi.

ChatGPT, yapay zeka uygulamalarının ekonomi ve finans alanında önemli dönüşümlere öncülük ettiğini belirterek, "Özellikle endüstri 4.0 ile birlikte gündelik yaşamın her alanına nüfuz eden uygulamaların teknolojileri, iş dünyasından finans sektörüne kadar birçok alanda yeni ufuklar açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka teknolojileri sayesinde yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi alanlarında önemli gelişmeler yaşandığına da dikkati çeken ChatGPT, "algoritmik trading"in, milyonlarca değişkeni anında analiz edebildiğine ve yatırımcılara anında geri bildirim sağlayabilen sistemlerle çalışabildiğine işaret etti.

ChatGPT, finans sektöründe kredi değerlendirme süreçlerinin de yapay zeka sayesinde daha hızlı ve daha güvenli bir hale geldiğini belirterek, bu teknolojiler sayesinde bankaların; kredi başvuru sahiplerinin ödeme geçmişleri, gelir durumları gibi birçok parametreyi daha hızlı bir şekilde değerlendirebileceğini ifade etti.

"Yapay zeka uygulamaları sayesinde işletmelerin maliyeti azalıyor"

Yapay zeka algoritmalarının, finansal dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmede kritik bir rol üstlendiğini belirten ChatGPT, "Uygulama, saniyeler içinde milyonlarca işlemi analiz edebilir ve potansiyel dolandırıcılık aktivitelerini hızla açığa çıkarabilir." bilgisini paylaştı.

Yapay zekanın işletmeler için maliyet azaltıcı etkileri bulunduğuna dikkati çeken ChatGPT, "Otomatikleştirilmiş sistemler sayesinde iş gücü maliyetleri düşüyor ve söz konusu durum, işletmelerin verimliliklerini artırmasına yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka uygulamalarının, eğitim ve istihdam dinamiklerinde de dönüşümlere ve yeniliklere imza attığını belirten ChatGPT, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, eğitim ve istihdam dinamiklerini de dönüştürüyor. Bu teknolojiler sayesinde yeni iş alanları doğarken, bazı geleneksel iş rolleri de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, ekonomilerin bu dönüşüme uyum sağlayabilmesi için gerekli eğitim programlarına ve politikalara yatırım yapması büyük önem taşıyor. Sonuç olarak, yapay zeka, ekonomi ve finans dünyasında devrim niteliğinde değişiklikler yaratıyor. Hem iş dünyasında hem de günlük yaşamda daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli sistemlerin oluşturulmasını sağlayan yapay zeka, geleceğin ekonomik dinamiklerini şekillendiriyor. "

Finansal varlıkların yönetiminde yapay zeka ve robo danışmanlar öne çıkacak

Smart Advice Finansal Teknolojiler Üst Yöneticisi (CEO) Onur Yurtsever de geleceğin finansal hizmetleri, güçlendirilmiş yatırımcılar, kitle fonlaması, alternatif kredilendirme, müşteri tercihlerinin değişimi, yeni pazar platformları, süreç otomasyonları, ve nakitsiz dünya gibi temalar etrafında şekillendiğini belirterek, "Bu alanlarda gerçekleşen inovasyonlar, finansal hizmetlerin geleceğini yeniden tanımlamaktadır." dedi.

Finansal kuruluşların, servet ve finansal analiz yönetimini yapay zeka tabanlı uygulamalara entegre etmeye başladıklarına dikkati çeken Yurtsever, bu uygulamaları "sektörün geleceğini şekillendiren stratejik bir değer" olarak nitelendirdi.

Yurtsever, Türkiye'nin söz konusu sektör açısından gelişime açık bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Dünya ile karşılaştırdığımızda gidecek çok yolumuz olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içinde dünyadaki varlıkların en az 50'sinin yapay zeka ve robo danışmanlar tarafından yönetileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Yapay zeka uygulamalarının, tekrarlayan işleri otomatikleştirerek iş gücü maliyetlerini azalttığını ve verimliliği artırarak daha hassas tahminlerle kaynak yönetimini optimize ettiğini belirten Yurtsever, bu uygulamaların müşteri hizmetleri, kalite kontrol, risk analizi ve enerji verimliliği gibi birçok alanda maliyetleri düşürücü etkilere sahip olduğunu kaydetti.

Yurtsever, yapay zeka entegrasyonu konusunda güvenlik kaygılarının olduğuna işaret ederek, "Ancak gerekli önlemler alındığında kaygılar ortadan kalkacaktır. Yapay zeka uygulamalarının güvenliğini sağlamak için veri güvenliği, güvenlik eğitimi, model güvenliği, erişim kontrolü ve izleme, saldırı tespiti ve önleme, güvenlik incelemeleri ve yedekleme/kurtarma gibi önlemler alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.