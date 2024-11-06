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Yapay Zeka Destekli Analizle Memecoin Yatırımlarında Yeni Dönem

Yapay Zeka Destekli Analizle Memecoin Yatırımlarında Yeni Dönem
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Web3 şirketi 0xScope, Scopechat aracılığıyla yayımladığı raporda, memecoin'lerin ticaret sinyalleri ve yatırımcı davranışlarını yapay zeka ile analiz etti. Rapor, yatırımcılar için eyleme geçirilebilir bilgiler sunarak bilinçli karar alma süreçlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

YAPAY zeka destekli Web3 şirketi 0xScope, gelişmiş yapay zeka odaklı işlem asistanı Scopechat aracılığıyla, memecoin'lerin oluşumunu inceleyen bir rapor yayınladı. Rapor özellikle piyasa değerine göre ilk 100 memecoin'e odaklanarak yatırımcıların becerilerini ve karar verme süreçlerini geliştirebilecek kritik alım satım sinyallerini ortaya koydu.

Dogecoin ve Shiba Inu gibi memecoinler, sosyal medya popülerliğine ve topluluk coşkusuna olan güvenleriyle dikkat çekerek kripto para dünyasında önemli bir etkiye sahip oldu. Ancak Scopechat raporu, genel gözlemlerin ötesine geçerek, her bir token ile ilişkili alım satım kriterlerinin sofistike yapay zeka analizinden elde edilen ve harekete geçilebilecek bilgiler sunuyor.

İŞLEM SİNYALLERİNİ VURGULAYAN TEMEL BULGULAR

Yapay Zeka Destekli İşlem Sinyalleri: Scopechat, en iyi 100 memecoin'in alım satım modellerini analiz ederek yatırımcıların yararlanabileceği temel sinyalleri belirler. Eyleme geçirilebilir verilere odaklanan bu yaklaşım, kullanıcıları spekülatif bir piyasada bilinçli kararlar almaları için gerekli donanımı sağlar.

Trend Olan 7 Memecoin Arasında En Önemli İşlem Sinyalleri: Bu bölümde rapor, incelenen belirli tokenl'arı ve her biri için belirlenen etkili işlem sinyallerini vurgulamaktadır. Bu ayrıntılı analiz, yatırımcıların gerçek zamanlı veri trendlerine dayanarak en uygun giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine olanak tanır.

Veri Demografisi ve Yatırım Davranışı: Demografik analizimiz, memecoin yatırımcılarının daha genç olma eğiliminde olduğunu ve yüksek bir risk iştahı sergilediğini göstermektedir. Scopechat'in analizleri, kullanıcıların bu davranışları anlamalarına ve stratejilerini buna göre uyarlamalarına yardımcı olur.

Hype ve Düşüş Döngüleri: Rapor, belirli memecoin'lerin nasıl öngörülebilir popülerlik ve düşüş döngüleri yaşadığını detaylandırarak yatırımcılara gelecekteki piyasa hareketlerinde gezinmeleri için bir tarihsel içerik sağlar.

YATIRIMCILARI VERİYE DAYALI ANALİZLERLE GÜÇLENDİRME

0xScope CEO'su Phillip Torres, "Memecoin'ler, çevrim içi toplulukların varlık değerlemesini nasıl etkileyebileceğine dair büyüleyici bir çalışmadır. Scopechat'in araştırması, yatırımcıların sosyal medya aldatmacalarının ötesine bakmalarına ve memecoin popülaritesini neyin yönlendirdiğine dair net bir görüş kazanmalarına olanak tanıyor. Bu veriler yatırımcıları spekülatif tahminlerden stratejik anlayışa geçiriyor ki bu da günümüzün hızlı kripto ortamında çok önemli bir avantaj" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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