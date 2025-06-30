Yapay zeka çalışacak, ulaştırma ve haberleşmede "devrim" olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin, gelecekte daha da yaygınlaşacağını ve hayatın her alanını etkileyeceğini belirterek, "Hedefimiz ulaştırma ve haberleşmenin tüm katmanlarında dijital dünyanın avantajlarını kullanmak, büyük veri ve yapay zekadan faydalanarak, bu alanda devrim niteliğinde çalışmalar yaparak hizmetler sunmak." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Büyük Veri ve Yapay Zeka Araştırma Raporu'nu değerlendirdi.

Raporla büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin faydalarını, risklerini değerlendirerek, geleceğe yönelik bir plan oluşturmanın amaçlandığını anlatan Uraloğlu, bu kapsamda söz konusu teknolojinin, toplum ve iş dünyası üzerine etkilerinin ele alındığını söyledi.

Uraloğlu, büyük veri ve yapay zekanın, hayatın her alanında değerlendirmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğine dikkati çekerek, "Yapay zeka elektronik haberleşme, sağlık, finans, tüketici ilişkileri yönetimi, üretim, ulaşım, tarım, ticaret, eğitim, enerji ve insan kaynakları sektörlerinin potansiyel kullanım alanlarında karşımıza çıkıyor. Bizde Bakanlığımızla alakalı alanlarda, yapay zekayı en üst düzeyde kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapay zekayı, ulaşımın bütün modlarında kullanıyoruz ve bunu artırmayı hedefliyoruz. Örnek vermek gerekirse, yapay zekanın havacılığa getirdiği en büyük değişim otonom uçuş sistemleri oldu, sistem sayesinde pilot hataları en aza iniyor." diye konuştu.

Türkiye'deki büyük veri ve yapay zeka uygulama örnekleri

Yüksek oranda birbirine bağımlı olan büyük veri ve yapay zekanın, aynı zamanda birbirini tamamladığına işaret eden Uraloğlu, Türkiye'deki büyük veri ve yapay zeka uygulama örneklerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin sunduğu fırsatları değerlendirmek ve kullanımını çeşitli sektörlerde yaygınlaştırmak için önemli adımlar atıyor. Şu anda, havalimanlarından kara yollarına, tünellerden baz istasyonlarına, e-Devlet'ten kargoya kadar çeşitli alanlarda yapay zekadan yararlanıyoruz. Otomatik Tren Muayene İstasyonu (OTMİ) Sistemi, yapay zekayla entegre ediliyor. Otomatik tren muayene istasyonlarında yapay zeka algoritmaları, toplanan büyük veriyi değerlendirerek, olası arızaları daha oluşmadan tespit ediyor ve bakım ekiplerine önleyici müdahaleler için erken uyarılar gönderiyor. Hedefimiz ulaştırma ve haberleşmenin tüm katmanlarında, dijital dünyanın avantajlarını kullanmak, büyük veri ve yapay zekadan faydalanarak, bu alanda devrim niteliğinde çalışmalar yaparak, hizmetler sunmak."

Uraloğlu, büyük verinin dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte, her geçen gün daha da önem kazandığının altını çizerek, internetin yaygınlaşması, mobil cihazların kullanımı ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin gelişmesiyle çok miktarda veri üretildiğini vurguladı. Bu verilerin işlenmesinin ve analiz edilmesinin, işletmeler ve kurumlar için büyük fırsatlar sunduğuna değinen Uraloğlu, büyük veri analitiği sayesinde, müşteri davranışlarının daha iyi anlaşıldığını, daha etkin pazarlama stratejileri geliştirildiğini ve operasyonel verimliliğin arttığını bildirdi.

Yapay zekanın ise insan zekasını taklit eden bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyen bir alan olduğu aktaran Uraloğlu, "Makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi teknikler sayesinde, yapay zeka sistemleri büyük veri kümelerini analiz ederek, karmaşık problemleri çözebiliyor ve tahminlerde bulunabiliyor. Yapay zeka uygulamaları, sağlık hizmetlerinden finansa, üretimden ulaşıma kadar birçok sektörde kullanılıyor." ifadesini kullandı.

"İnsanlık yararına olacak şekilde ilerleme sağlanmalı"

Uraloğlu, yapay zeka algoritmalarının, büyük veri kümelerini analiz ederek, anlamlı bilgiler elde etmek için kullanılabildiğini, bu sayede işletmeler ve kurumların veriye dayalı daha bilinçli kararlar alabilir hale geldiğini anlattı.

Büyük veri ve yapay zeka kullanımı ve geliştirilmesinin, insanlık yararına olacak şekilde ilerlemenin sağlanması açısından büyük önem taşıdığına ve bazı etik sorunları da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, özellikle veri gizliliği, önyargı ve ayrımcılık, hesap verebilirlik ve insan kontrolü gibi konuların titizlikle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Uraloğlu, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin, gelecekte daha da yaygınlaşacağını ve hayatın her alanını etkileyeceğine işaret ederek, "6 temel ilkemiz var, veri okuryazarlığını geliştirmek, etik çerçeve oluşturmak, insan odaklı yaklaşım, şeffaflık ve hesap verebilirlik, kapsayıcı inovasyon ve uluslararası işbirliği. Büyük veri ve yapay zeka alanlarındaki teknolojilerden sonuna kadar yararlanarak sistematik, hızlı bir ulaştırma ve haberleşme alanı oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

"Kapsayıcı bir inovasyon yaklaşımını benimsiyoruz"

Yapay zekanın, sadece teknik bir dönüşüm değil, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla küresel sahnede tartışılan stratejik bir alan olduğunu dile getiren Uraloğlu, söz konusu teknolojilerin, potansiyel faydalarından yararlanmak ve olası risklerini en aza indirmek için dikkate alınması gerekenler hakkında şunları kaydetti:

"Büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin, toplum tarafından daha iyi anlaşılması ve kullanılması için veri okuryazarlığı eğitimlerine önem veriyoruz. Bu teknolojilerin etik kullanımını sağlamak için ulusal ve uluslararası düzeyde etik çerçeveler oluşturuyoruz ve düzenleyici mekanizmalar geliştiriyoruz. Yapay zeka sistemleri geliştirilirken ve kullanılırken, insan odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz ve insan kontrolünü her zaman ön planda tutuyoruz. Yapay zeka sistemlerinin karar alma süreçlerinin şeffaf olması ve hesap verebilirliğin sağlanmasının, güven tesis etmek açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde tüm paydaşlarla çalışıyoruz, kapsayıcı bir inovasyon yaklaşımını benimsiyoruz. Bu teknolojilerin küresel ölçekte yönetilmesi ve düzenlenmesi için uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımı teşvik edilmesini önemsiyoruz. Büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan yararlanmak ve potansiyel risklerini en aza indirmek, insanlığın ortak sorumluluğunda. Bu teknolojilerin etik ve sorumlu bir şekilde kullanılması, daha adil, sürdürülebilir ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için kritik öneme sahip."