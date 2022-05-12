'Yapay Zeka Alanında Liderlik Araştırması Raporu' yayımlandı

Uluslararası denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık şirketi Mazars; Board Agenda ve INSEAD iş birliğiyle 2021 Yılı Yapay Zeka Alanında Liderlik Araştırması Raporu'nu yayımladı. Raporda, önümüzdeki aylarda şirketlerin gündemine girecek en önemli teknolojik konunun yapay zeka uygulamaları ve şirketlere olan etkisi olduğu belirtildi. Şirketler, teknolojilerini Covid-19 salgınına adapte ederken, bu durum otomasyona olan ilgiyi ciddi şekilde arttırdı.

Öte yandan kurumlarda eskiyen bilgi teknolojileri sistemleri ve yetersiz veriler (yüzde 37), işe yönelik katma değerin belirsizliği (yüzde 33) ve şirket kültüründe yapay zekaya karşı yaşanan direnç (yüzde 31) gibi gerekçelerin yapay zekaya geçişin altını oyduğu belirtiliyor.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 73'Ü 1 YIL İÇERİSİNDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARINA GEÇECEK

30 ülkeden yönetim kurulu üyelerini ve üst düzey yöneticileriyle hazırlanan 2021 Yılı Yapay Zeka Alanında Liderlik Araştırma Raporu'na göre şirketlerin yüzde 73'ü, 1 yıl içerisinde yapay zeka uygulamalarına geçiş yapmayı planlıyor. Yüzde 67'si yapay zeka uygulamalarına geçiş yapmamaları halinde stratejik risklerle ve daha zayıf bir performansla karşılaşacaklarını düşünüyor. Yüzde 54'ü koronavirüs salgınının yapay zeka uygulamalarının benimsenmesine hız kazandırdığına inanıyor. %80'i yapay zeka uygulamalarının önünde bazı kısıtlamaların olduğuna inanırken yüzde 73'ü bunun nedeninin teknik bilgi eksiliği olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 76'sıysa yapay zeka uygulamalarının etik ve kültürel değişimlere yol açacağını belirtirken, bu konuların dikkatli şekilde ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Rapora göre yapay zeka, müşteri hizmetleri, müşteri deneyimi, finans ve muhasebe gibi alanlarda öne çıkacak.

YAPAY ZEKA UYGULAMASI MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ İÇİN KAÇINILMAZ

Mazars Denge, İzmir Ofisi Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri Ortağı Anıl Taşkoyan, yapay zeka uygulamalarının muhasebe mesleğinin geleceği için kaçınılmaz olduğuna değindi;

"Muhasebe mesleğindeki değişim artık kaçınılmaz hale geliyor. İşin tarihçesine baktığımızda kalamoza defterlere elle yapılan işlemlerden, 1990'ların sonlarına doğru bilgisayar aracığıyla yapılan kayıtlara geçiş olmuştu. 2000 yılların ilk başlarında hayatımıza internet girmesiyle web tabanlı muhasebeye sistemine geçilmiştir. Artık yapay zekayla devreye alınacak muhasebeye geçiş başlamıştır. Özellikle makine öğrenimi ve akıllı görüntü işleme teknolojisiyle rutin yapılan birçok işlemin otomatik olarak kayıtlara alınması sağlanmıştır. Muhasebe mesleğinin vazgeçilmez bir parçası olacak olan yapay zeka, iş yapış şekillerini değiştirecektir. Oyunun kuralları yeniden yazılacağı kesin. Mevzuatımızın da yakın gelecekte yapay zeka ile ilgili değişimlere ayak uyduracak şekilde düzenlenmesi kaçınılmazdır."

Yapay zekanın faydalarına değinilen raporda; yapay zekanın maliyetleri azaltacağı, verimliliği artıracağı ve tedarik zincirini olumlu yönde geliştireceği de belirtiliyor.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi