Yapay Zeka 2030'da 15,7 Trilyon Dolarlık Ekonomi Yaratacak

AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zekanın 2030 yılına kadar 15,7 trilyon dolarlık bir ekonomi oluşturacağını ve şirketlerin stratejik kararlarında veri analitiği ile yapay zeka destekli araçların önemini vurguladı. Ankara e-İhracat Zirvesi'nde konuşan Küçükşabanoğlu, Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasında yer alabilmesi için yapay zekayı ve veriyi kullanmaları gerektiğini belirtti.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zekanın 2030 yılına kadar 15,7 trilyon dolarlık bir ekonomi yaratacağına işaret ederek, "Günümüzde şirketlerin yaklaşık yüzde 73'ü stratejik kararlarında veri analitiği ve yapay zeka destekli araçları kullanmanın karar hızını ve doğruluğunu artırdığını belirtiyor." dedi.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla düzenlenen "Ankara e- İhracat Zirvesi" TOBB Konferans Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Veriye Dayalı Global Ölçeklenme" başlıklı oturumda dijital ekonomide verinin karar alma süreçlerindeki rolü ele alındı.

AIPA Başkanı Küçükşabanoğlu, moderatörlüğünü yaptığı oturumda, Türkiye'nin ilk 10 ekonomiye girme hedefine inandıklarını belirtti. Bu hedefe ulaşmanın ise yapay zeka, veri ve ihracatsız mümkün olmadığını dile getiren Küçükşabanoğlu, "Yapılan analizlerde yapay zeka 2030 yılına kadar 15,7 trilyon dolarlık bir ekonomi yaratacak. Günümüzde şirketlerin yaklaşık yüzde 73'ü stratejik kararlarında veri analitiği ve yapay zeka destekli araçları kullanmanın karar hızını ve doğruluğunu artırdığını belirtiyor." diye konuştu.

"Bazı ülkeler stratejik büyüme planlarına yazılımı dahil etti"

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, ihracatta Türkiye'nin dünyada oyun kurucu olması için üç ana temanın ele alınması gerektiğini, bunların yazılım ve yazılım hizmetleri, yapay zeka ve yapay zeka teknolojileri ile ekosistem olduğunu söyledi.

Yazılımın bir kere yapılıp milyonlarca kere satılabilen bir meta olduğuna dikkati çeken Özbilgin, bazı ülkelerin stratejik büyüme planlarına yazılımı dahil ettiğini vurguladı.

Özbilgin, Türkiye'nin bilişim ihracatının 5 milyar dolar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yazılımın ülke kalkınmasında çok önemli bir yeri var. Bu kapsamda destekleyici ilave faktörlerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca şu an dünyada birtakım şirket ve kurumlar yapay zeka teknolojisine muazzam yatırım yapıyor, sadece Microsoft geçtiğimiz mali yılında yapay zekanın difüzyonu için 80 milyar dolardan fazla para harcadı. Ülkeler bu yatırım ekosisteminin bir paydaşı olmak için çok stratejik kararlar alıyorlar. Bu kararlar içinde teknoloji altyapısı, altyapı ve ekosistem yatırımları var. Biz Türkiye'nin, bilişim dünyasında bu dokunun bir parçası olması, bunun stratejik bir alan olarak takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Trendyol Veri Bilimi Başkanı Nezir Alp, teknoloji üreterek değil, var olan teknolojiyi kullanarak fayda sağlamaya çalıştıklarını belirterek, yapay zeka ve büyük dil modellerinin çok iyi yerlere geldiğini ancak bunu kullanarak karar mekanizmalarını ve iş süreçlerini geliştirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
