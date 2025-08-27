YANGWANG U9 Track Edition, Elektrikli Araçlar Kategorisinde Dünya Hız Rekoru Kırdı

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin lüks segment markası YANGWANG tarafından geliştirilen U9 Track Edition modeli, Almanya'daki test pistinde saatte 472,41 kilometre hıza ulaşarak elektrikli araçlar kategorisinde dünya hız rekorunu kırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, test sürüşü Almanya'nın Papenburg kentindeki Automotive Testing Papenburg (ATP) pistinde gerçekleştirildi. Rekor denemesinde direksiyon başında daha önceki elektrikli araç hız rekorunu da kıran Alman yarış pilotu Marc Basseng yer aldı.

YANGWANG U9 Track Edition, dört motorlu e4 Platformu, DiSus-X Akıllı Gövde Kontrol Sistemi ve 1200 voltluk ultra yüksek voltajlı araç mimarisiyle donatıldı. Araç, bu teknolojiler sayesinde 3 bin beygir gücünün üzerinde performans sergileyerek üstün hızlanma ve yol tutuş kabiliyeti sundu.

YANGWANG U9 Track Edition'da kullanılan BYD'nin e4 platformu, yol koşullarını saniyede 100'den fazla kez analiz ederek her bir tekerleğe gönderilen torku anlık olarak optimize ediyor. Böylece yüksek hızda dahi araç gövdesi üzerinde tam kontrol sağlanıyor ve kayma veya yol tutuş kaybı yaşanmıyor.

DiSus-X akıllı gövde kontrol sistemi ise agresif hızlanma, keskin virajlar ve engebeli zemin gibi zorlu sürüş koşullarında her bir süspansiyon noktasını bağımsız olarak ayarlıyor. Bu sistem, yalnızca aracın yalpalama ve salınımını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda lastiklerin yol tutuşunu en üst seviyeye çıkararak güvenlik ve sürüş konforunu da artırıyor.

BYD'nin inovasyon ve sürdürülebilirlik vizyonuyla geliştirilen YANGWANG markası, bu rekorla birlikte sürdürülebilir süper otomobil anlayışını yeniden tanımlamayı hedefliyor. Şirket, ileri teknolojilerle yüksek performans, üst düzey güvenlik ve gelişmiş sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alman pilot Marc Basseng, geçen yıl kırdığı rekoru anımsatarak, bu hızı yeniden geçebildiği için mutluluk duyduğunu belirtti.

Basseng, "Geçen yıl zirveye ulaştığımı sanıyordum. Bu kadar kısa sürede kendi rekorumu tekrar kıracağımı hiç düşünmezdim. Ama aynı pistte, yeni teknolojiler sayesinde bu mümkün oldu." ifadelerini kullandı.