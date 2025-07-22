Yandex Türkiye Yeni Hizmetlerini Duyurdu

Yandex Türkiye, yaz dönemine özel güncellemeler kapsamında arama motoru Yazeka'ya entegre edilen yeni nesil yapay zeka özellikleri, finansal veri servisleri ve seyahat planlama çözümlerini kullanıcıların hizmetine sundu.

Yandex Seyahat ve Yandex Finans adıyla sunulan iki yeni hizmet, kullanıcıların tatil ve iş seyahatlerini planlamasını ve finansal verileri anlık takip etmesini kolaylaştırıyor. Yeni cevap motoru Yandex Cevap ve arama motoru Yazeka'ya eklenen "Akıl Yürütme Modu" ise kullanıcıların daha derinlemesine ve yapılandırılmış bilgilere ulaşmasına olanak tanıyor.

Radar ve uydu verilerini makine öğrenimiyle işleyen Meteum teknolojisiyle çalışan ve Yandex Hava Durumu'na entegre edilen yeni yağış haritası özelliği, kullanıcıların iki saatlik zaman dilimlerinde on dakikalık aralıklarla güncellenen detaylı yağış bilgilerine ulaşmasını sağlıyor.

Yolculuk çağırma, toplu taşıma ve teslimat hizmetlerini tek çatı altında sunan Yandex Go da Ankara'da kullanıma sunularak İstanbul, İzmir ve Antalya'nın ardından Türkiye genelinde kapsama alanını genişletti.

Yandex Seyahat'te en büyük hedef İstanbul

Yandex Türkiye Genel Müdürü ve Yandex Search Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Popovskiy, yeni getirilen güncellemeler ve şirketin sonraki adımları konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Popovskiy, Türkiye'deki taksi çağırma pazarının büyük bir potansiyel taşımasına rağmen sunulan hizmetlerin hala yetersiz olduğuna işaret ederek, bu sektörün daha liberal hale gelmesinin pek çok faydayı da beraberinde getireceğini söyledi.

Mevcut düzenlemelerin arz tarafında baskı oluşturduğunu vurgulayan Popovskiy, "Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bu çok net bir şekilde hissediliyor ve bu gerçekten büyük bir sorun. Belki diğer şehirlerde bu kadar değil ama İstanbul'da, dünyadaki diğer büyük şehirlerdeki deneyimimize dayanarak, sokaklarda mevcut sayının 10 katı kadar taksi olması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, pazarın çok güçlü bir potansiyeli var, finansal değer açısından pazar 5 kat büyüyebilir." dedi.

Popovskiy, yeni düzenlemelerin "tüm ekosisteme fayda sağlayacak şekilde ilerlemesi" gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yalnızca kullanıcılar veya Yandex Go gibi uygulamalar için değil aynı zamanda sürücüler, park halindeki araç filolarının sahipleri de bu liberalleşmeden kazançlı çıkmalı. Mevcut stratejimiz, bu liberalleşme gerçekleşmeden önce hükümetin ve belediyelerin bu dönüşüme dikkatli ama kararlı adımlarla ilerlemesi yönünde. Süreç bir anda değil kademeli olarak gelişmeli çünkü mevcut piyasa dengesini bozmak oldukça kolay. Kimse zarar görmemeli, herkes kazançlı çıkmalı."

Yandex Go'nun İstanbul'a yönelik stratejisine de değinen Popovskiy, "Ankara, İzmir ve Antalya'da hizmet sunarak Türkiye'de deneyim kazanmak istiyoruz. İstanbul ise potansiyel açısından sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli yolculuk çağırma pazarlarından biri. Bu yüzden İstanbul'a girişimizi çok dikkatli yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden elektronik hizmetler için yeni bir lisans aldık. Elbette İstanbul pazarında da olacağız, sadece biraz zamana ihtiyacımız var." bilgisini verdi.

Popovskiy, Yandex'in yeni hizmetlerinden Yandex Seyahat'in ise otel ve uçak bileti fiyatlarını karşılaştırarak planlamayı kolaylaştırabildiği, hizmetin yakın zamanda otobüs gibi farklı ulaşım modlarını da kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi.

Bir sonraki aşamada Yandex Seyahat'i yapay zekayla entegre etmeyi planladıklarını anlatan Popovskiy, "Gelecekte kullanıcıların seyahatlerini sohbet tabanlı bir deneyimle planlayabilecekleri, alternatifleri analiz edebilecekleri bir yapıyı hedefliyoruz. Otel ve uçuşların geleneksel gösterimlerinin yerini teknolojiyle daha fazla geliştirilmiş, sohbet benzeri bir deneyim alacak. Türk veri sağlayıcıları, otel zincirleri, entegratörler ve biletleme hizmetlerinin bizimle entegre olmasından memnuniyet duyarız. Bu konuda oldukça basit bir API'miz var ve iş ortaklarımızın sayısının artmasını umuyoruz." açıklamasında bulundu.

Yazeka, artık akıl yürütecek

Popovskiy, finans hizmeti özelinde de Türkiye'ye özgü bir strateji izlediklerini dile getirerek, "Yandex Finans Türkiye, istatistiksel veri çeşitliliği ve ekonomik haber entegrasyonuyla diğer pazarlardaki benzer hizmetlerden daha kapsamlı. AI entegrasyonuyla gelecekte finansal tavsiyeler de sunabilecek." dedi.

Türkiye'deki arama sorgularının yaklaşık dörtte birinde Yazeka'nın bir şekilde kullanıldığını kaydeden Popovskiy, "Yani kullanıcılar, her dört aramadan birinde Yazeka ile etkileşime geçiyor. Bu nedenle Yazeka, giderek daha popüler hale geliyor. Hatta kullanıcıların Yazeka'ya sorduğu farklı sorulara verilen yanıtları içeren özel bir tür ansiklopedi olan 'Yacevap'ı bile oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Popovskiy, yeni eklenen "Akıl Yürütme Modu"nun kullanıcıların daha fazla kaynakla desteklenmiş, yapılandırılmış yanıtlar almasını sağladığını anlatarak, sunları dile getirdi:

"İnternette arama yaparken kalite ile hız arasında bir denge kurmak gerektiğini unutmamalıyız çünkü kullanıcılar internette bilgiye çok hızlı ulaşmak istiyor ama bazen çok sayıda kaynağı analiz ederek kapsamlı bir yanıt oluşturmak birkaç milisaniyede mümkün olmuyor. Bu nedenle Yazeka'da 'Akıl Yürütme Modu'nu (Reasoning Mode) oluşturduk. Daha kapsamlı, farklı kaynaklardan beslenen, dikkatlice hazırlanmış bir yanıt istiyorsanız tek yapmanız gereken 'Akıl Yürütme Modu' butonuna tıklamak. Sonrasında Yazeka, sorgunuzu daha derinlemesine analiz etmeye başlıyor ve daha detaylı, daha fazla kaynaktan beslenen ve mantık silsilesi açıkça görülebilen bir yanıt alıyorsunuz. Elbette bu biraz daha uzun sürüyor."

Popovskiy, Yazeka'nın sonraki güncellemelerinde kullanıcılarla "duygusal etkileşime" girebileceği değerlendirmesinde bulunarak, "Yazeka'nın yakında kendi bağımsız uygulaması ve belki de kendi kişiliğinin olmasını umuyoruz." diye konuştu.