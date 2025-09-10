Yandex Türkiye'den Okula Hazırlık Süreçlerine İlişkin Araştırma

Yandex Türkiye, Türkiye'deki ailelerin okula hazırlık süreçlerinin günlük hayatlarına etkisini araştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma, ebeveynlerin yaptıkları alışverişler, çocuklarına verilen ödevlerin yapılmasını nasıl yönettikleri ve ulaşımda geçen zaman dahil karşılaştıkları zorlukları mercek altına alıyor

Araştırmaya göre, okula hazırlıkları genellikle erken başlıyor. Ebeveynlerin yüzde 36'sı bir ay önceden hazırlıklara başlıyor. Katılımcıların yüzde 79'lu ise yeni döneme hazırlanmanın yorucu ve çok zaman alan bir süreç olduğunu belirtiyor.

Alışveriş alışkanlıklarının ciddi şekilde değiştiğini de ortaya çıkaran araştırmaya katılanların yüzde 93'ü bazı okul malzemelerini çevrimiçi satın aldığını söylüyor.

Çevrimiçi alışveriş yapanların yüzde 75'i pazaryerlerini tercih ederken yüzde 52'si ihtiyaç duydukları ürünleri bulmak için arama motorlarını kullanıyor. Araştırma ayrıca, erkeklerin arama motorlarını daha fazla kullandığını, kadınların ise pazaryerlerini tercih ettiğini ortaya koyuyor. Çevrimiçi alışveriş eğilimine rağmen ebeveynlerin yüzde 25'i hala fiziksel mağazaları tercih ediyor.

Katılımcıların yüzde 98'i alışveriş merkezlerinde her kata ait mağaza planlarını gösteren ayrıntılı haritaların oldukça faydalı olacağını belirtiyor. Bu ihtiyaca yanıt olarak, Yandex Maps kısa süre önce Türkiye genelinde, Mall of Istanbul ve Mall of Antalya gibi büyük alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere 107 AVM'ye ait ayrıntılı iç mekan planlarını kullanıma sundu. Böylece alışveriş yapanlar hem zamandan tasarruf edebiliyor hem de aradıkları mağazaları kolayca bulabiliyor.

Eğitimde yapay zekaya ilgi artıyor

Araştırmaya göre, teknoloji, eğitimde önemli bir rol oynuyor. Ebeveynlerin veya çocukların yüzde 92'si ek öğrenim materyali bulmak veya ödevlerde yardım almak için arama motorlarını kullanıyor. Ayrıca, yapay zeka araçlarının kullanımı da dikkati çekiyor. Ailelerin yüzde 76'sı bu araçları eğitim amaçlı kullanıyor.

Ebeveynlerin eğitimde yapay zekaya bakışı çoğunlukla olumlu olarak öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 81'i bu teknolojileri olumlu bulurken yalnızca yüzde 8'i olumsuz görüş belirtiyor. Yapay zekaya sıcak bakan grubun yüzde 41'i yapay zekayı öğrenme için mükemmel bir araç olarak görüyor.

Yandex Arama, bu eğilim doğrultusunda gelişmiş yapay zeka asistanı Yazeka ile güçlendirildi. Video ve görsellerle desteklenen yanıtlar sunan sistem, hızlı yanıt gerektiren sorgularda yüksek doğruluk sağlıyor ve bağlama uygun takip sorularının yöneltilmesine olanak tanıyor. Bu özellikler, öğrencilerin proje ve ödevlerine yönelik adım adım anlatımlara kolayca ulaşmasını sağlayarak öğrenmeyi daha erişilebilir ve ilgi çekici kılıyor.

Öğrencilerin yüzde 16'sı toplu taşımayı tercih ediyor

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte ailelerin günlük düzeni de değişiyor. Katılımcıların yüzde 65'i, zamanlarını daha fazla araç kullanarak geçirdiklerini belirtiyor. Öğrenciler arasında okula gitmenin en yaygın yolu yüzde 46'yla yürümek olurken bunu yüzde 36'yla aile aracı ve yüzde 34'le okul servisi kullanmak takip ediyor. Toplu taşıma ise öğrencilerin sadece yüzde 16'sı tarafından tercih ediliyor.

Sürücüler, özellikle yüzde 73'le trafik yoğunluğu ve yüzde 55'le park yeri bulma konusunda zorluk yaşadıklarını belirtiyor. Bu ihtiyaçlara yanıt olarak Yandex Maps, yolculukların yüzde 90'ından fazlasında beş dakikaya kadar hassasiyetle tahmini varış süreleri sunuyor. Bu sayede ebeveynler güzergahlarını daha etkin planlayabiliyor.

Uygulama, toplu taşıma kullanıcıları için de 2 binden fazla güzergah, 51 bin otobüs durağı ve İstanbul'daki 38 deniz hattı dahil olmak üzere kapsamlı bilgi sağlıyor.