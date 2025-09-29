Yandex Türkiye'den Dünya Hayvanları Koruma Günü Araştırması

Yandex Türkiye, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel olarak, patili evcil hayvanlarla insanlar arasındaki bağların gücünü inceleyen bir araştırma yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma, Yandex Türkiye'de 2024 yılı başından bu yana yapılan, kediler ve köpeklerle ilgili anonimleştirilmiş arama sorgularına dayanıyor.

Hayvanların değerini yalnızca bir gün değil, her gün hatırlamamızı amaçlayan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesinde gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen verilere göre, çevrim içi aramalarda kediler, köpeklere oranla 3,5 kat fazla arandı.

Araştırma, "Kedi" ve "yavru Kedi" ile "köpek" ve "yavru köpek" kelimelerinin aramalarda ne sıklıkta geçtiğini ve bu aramaların hangi konularla ilişkili olduğunu da mercek altına aldı.

Yandex Arama'da kedilerle ilgili en çok yapılan aramaların başında, kedi karakterlerin yer aldığı film ve çizgi filmler yer aldı. Bu tür sorgular, kedilerle ilgili tüm aramalarının yaklaşık üçte birini oluşturdu. Kedilerle ilgili aramalarda neredeyse aynı sıklıkta öne çıkan diğer konu ise evcil hayvan bakımı oldu. Kullanıcılar, kedi maması ve ürünleri, hayvan davranışları ya da sağlık sorunları hakkında birçok kez bilgi edindi. Daha nadir de olsa kullanıcılar, kedilerle ilgili meme'ler, viral içerikler, eğlenceli fotoğraf ve videolara da aramalarında yer verdi.

Köpeklerle ilgili aramalarda ise en çok evcil hayvan bakımı, davranış, beslenme ve tedavi konuları öne çıktı. Kullanıcıların yaklaşık dörtte biri, söz konusu konular hakkında aramalar yaptı. Aramaların yarısı, film ve çizgi filmlerde geçen köpeklerle ilgili oldu. Aramaların yarıya yakını da köpek ırkları ve karşılaştırmalarına yönelik gerçekleşti.

Yandex'te arama yapan kullanıcılar, kedilerin ve köpeklerin görüldüğü rüyaların ne anlama geldiğini de merak etti. Rüyalara ilişkin, arama motoruna birçok soru soruldu.