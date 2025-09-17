Yandex Maps'ten Okul Çevresine Özel Sesli Uyarı Özelliği

Yandex Maps, okul çevresindeki kontrolsüz yaya geçitlerine yaklaşan sürücülere sesli uyarı gönderen özelliği devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Maps'e Türkiye'deki sürücüleri okul bölgelerinde daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla yeni bir özellik eklendi.

Söz konusu özellikle birlikte sürücüler, okullara yaklaştığında uygulama tarafından önceden bilgilendirilerek hızlarını azaltmaları konusunda uyarılıyor.

Uygulama, sürücüler okul çevresindeki kontrolsüz yaya geçitlerine yaklaştığında, ekranda "Dikkat, çocuklar" uyarısını gösteriyor ve tüm cihazlarda aynı anda otomatik sesli uyarı veriyor.

Araç, hız sınırını aşarsa, uygulama sürücüyü 150 metre kala "Dikkat: Okul bölgesi!" mesajıyla uyarıyor.

Uygulamadaki özellik, Türkiye genelinde yaklaşık 12 bin kontrolsüz yaya geçidinde aktif hale getirildi. Böylece genç yayaların güvenliği için kapsamlı koruma alanı sağlandı.

Sürücüler, sistemde eksik olduğunu düşündükleri noktaları, uygulama içindeki geri bildirim formu aracılığıyla bildirebiliyor. İletilen bilgiler doğrulandıktan sonra sisteme ekleniyor ve bu sayede uygulama, tüm kullanıcılar için daha güvenli bir trafik deneyimi sunuyor.