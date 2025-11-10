Haberler

Yandex Maps, Ana Ekranda Hava Durumu Bilgileri Sunmaya Başladı

Yandex, harita uygulaması üzerinden kullanıcıların gittikleri şehirlerin hava tahminlerini görmelerine ve yağış haritalarını incelemelerine olanak tanıyan yeni bir özellik ekledi. Bu özellik, seyahat planlamasına yardımcı olurken, daha doğru hava tahminleri için makine öğrenimi teknolojisinden yararlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni özellikle birlikte kullanıcılar, gittikleri şehir için hava tahminini kolayca görebiliyor ve gelecek birkaç saatlik yağış haritasını inceleyebiliyor. Bu özellik, şehir içinde yapılacak seyahatlerin planlanmasına yardımcı oluyor.

Hava durumunu kontrol etmek için harita üzerinde bir bölge seçip ana ekrandaki butona dokunmak yeterli oluyor. Kullanıcılar açılan pencerede, 24 saatlik hava tahminini ve yağış haritasını görebilirken, şehrin belirli bir bölgesinde iki saat içinde yağmur yağıp yağmayacağını öğrenebiliyor.

Haritalarda sunulan hava durumu tahmini, Yandex Weather'ın kendi makine öğrenimi tabanlı tahmin teknolojisiyle çalışıyor. Bu teknoloji, küresel modeller, uydular, radyosonde cihazlar, meteoroloji istasyonları, hava radarı, yer sensörleri ve kullanıcı geri bildirimlerinden gelen verileri işliyor. Kullanıcılar, bulundukları yerde yağmur yağıp yağmadığını bildirebiliyor. Tüm bu veriler daha doğru tahminlerin yapılmasına yardımcı oluyor.

İlerleyen süreçte, Maps ve Navigasyon uygulamalarında rota oluşturulurken hava koşulları da hesaba katılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
500
