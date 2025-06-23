Yandex Go, Ankara'da Hizmete Girdi

Yandex Go, İzmir ve Antalya'nın ardından Ankara'da da hizmet vermeye başladı.

Yandex'ten yapılan açıklamaya göre, Yandex'in şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği mobil ulaşım platformu Yandex Go, kullanıcıların toplu taşıma güzergahları, tarifeler, aktarma seçenekleri ve tahmini seyahat süreleri gibi bilgileri görüntüleyebilmelerine olanak tanıyor.

Yerel lisanslı taksi sürücüleriyle yolcuları buluşturan platform, haritalama ve akıllı yönlendirme teknolojileriyle kullanıcı deneyimini geliştirirken, sürücüler için de operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor. Halihazırda Antalya ve İzmir'de hizmet veren Yandex Go'nun Ankara'da da servise sunulmasının ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Taksi ve toplu taşıma seçeneklerini tek bir platformda sunan uygulama, kullanıcılarına toplu taşıma bilgilerini içeren yeni bir yolculuk planlama özelliği de sunmaya başladı.

Bu özellikle kullanıcılar, yalnızca taksi çağırmakla kalmıyor, aynı zamanda toplu taşıma araçlarıyla seyahatlerini etkili şekilde planlayabiliyor. Uygulama, toplu taşıma güzergahları ve tarifeleri hakkında bilgi verirken, birden fazla rota seçeneği ve tahmini seyahat süreleri de sağlıyor. Böylece Ankara'daki kullanıcıların ulaşım planlaması daha erişilebilir hale geliyor.

Yandex Go, coğrafi konum teknolojisi sayesinde yolcunun bulunduğu konumu tespit ederek en yakın sürücüyü yönlendiriyor. Bu sistem sayesinde bekleme süresi azalırken, her yolculuk için varış adresine göre belediye tarifelerine dayalı tahmini ücret bilgisi de kullanıcıya sunuluyor. Yolculuk sonunda ise ödeme uygulama üzerinden kartla veya nakit olarak yapılabiliyor.

Uygulama, sürücülerin yolculuklar arasında geçiş yapmasını kolaylaştıran yapısıyla da dikkati çekiyor. Böylece sürücüler bir sonraki yolculuğa daha az zaman ve yakıt harcayarak geçiş yapabiliyor, bu da boş araç kilometrelerini azaltıyor. Yandex Go'nun kendi aracı veya sürücüsü bulunmazken, lisanslı taksilerin uygulama aracılığıyla hizmet vermeleri sağlanıyor.

Yandex Go, şehir yaşamına katkı sağlamayı hedefliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Go Türkiye Ülke Müdürü Semih Altuğ, uygulamanın Ankara'da kullanıma sunulmasının Yandex Türkiye için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Sundukları teknolojilerin günlük ulaşım için güvenilir ve emniyetli bir seçenek olarak Ankara sakinlerinin ve ziyaretçilerinin yaşam kalitesine katkıda bulunacağını belirtti.

Altuğ, "Yandex Go, uygun fiyatlı ve kullanışlı günlük ulaşım çözümleri sunarak kullanıcılarına günlük yaşam tarzlarını planlamada daha fazla fırsat ve seçim özgürlüğü vermeyi amaçlıyor. Ankara, platformun şu anda faaliyet gösterdiği Türkiye'deki en büyük şehir oldu. Bu bizim için gerçekten önemli. İzmir ve Antalya'daki başarılı lansmanların ardından Yandex Go, Türkiye pazarında kendine güçlü bir yer ediniyor. Hizmetimiz odağında, ekonomik fırsatlar yaratmak ve şehrin canlı ulaşım altyapısının gelişimini desteklemek amacıyla daha fazla yerel girişimciyle iş birliği yapmayı planlıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.