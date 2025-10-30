Haberler

Yandex, Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi İçin Yeni Hizmetler Sunuyor

Güncelleme:
Yandex Türkiye, futbolseverlerin Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini daha kolay takip edebilmesi için yeni özellikler ekledi. Yandex Maps ile stadyumların 3D modellerini sunarken, Yandex Gündem üzerinden derbiye özel maç kartları ile en son bilgileri aktarıyor.

Yandex Türkiye, futbolseverlerin maçı her zamankinden daha kolay takip edebilmesi için 2 Kasım'da oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesinde hizmetlerine yeni güncellemeler ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Maps, rakip takımların stadyumlarının ayrıntılı üç boyutlu (3D) modellerini içeren bir dijital deneyim yaşatıyor.

"Yazeka" ile "Yandex Arama" motoru ise içindeki kişiselleştirilmiş günlük akış olan Yandex Gündem'de derbiye özel maç kartları üzerinden lige dair en son gelişmeleri kullanıcılara aktarıyor.

Yandex Maps, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ve Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nun ayrıntılı 3D modellerini sunarak kullanıcıların bu ikonik mekanların her açıdan keşfetmelerini ve maç gününün atmosferini cihazlarından yaşayabilmelerini de sağlıyor.

Lig ve maçlar hakkında canlı bilgi almak isteyen taraftarlar, maçlarla ilgili tüm bilgileri bir arada sunulduğu Yandex Gündem'deki yeni takım sayfalarını ziyaret edebiliyor.

Taraftarlar burada maça ve lige ilişkin haberlere ve analizlere, takımların ilk 11'lerine, metin anlatımlarına, takımların geçmiş karşılaşmaları ile lig sıralamalarına ve canlı video yayınlarına ulaşabiliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
