Yandex, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Özel İçerikler Sunuyor

Güncelleme:
Yandex Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yardımcı olmak amacıyla arama ana sayfasında özel logo ve etkinlik bilgileri içeren Yandex Gündem sayfası oluşturdu. Kullanıcılar, bayramla ilgili önemli haberlere ve etkinliklere kolayca ulaşabilecek.

Yandex Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yardımcı olmak amacıyla hizmetlerine özel içerikler ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kutlamalar çerçevesinde Yandex Arama ana sayfasında Cumhuriyet Bayramı'na özel bir logo gösterilecek.

Logoya tıklayan kullanıcılar, Türkiye genelinde bu yılki kutlamalarla ilgili önemli haberleri görebilecekleri ve çevrelerindeki kültürel ve sportif etkinlikler hakkında bilgi alabilecekleri özel bir Yandex Gündem sayfasına yönlendirilecek.

Yazeka'nın Yandex Arama ile kişiye özel oluşturduğu Yandex Gündem'deki özel bölümde, bayrama ilişkin tüm etkinlikler yer alacak. 29 Ekim'de uygulanacak trafik kısıtlamaları hakkında da bilgi verecek günlük akış, ulaşım planlanmasına da yardımcı olacak.

Yazeka'da, Cumhuriyet'in ilanına dair ilginç bilgiler ve önemli tarihi olayların detaylarına yer verilecek. Arama motorunun sinir ağları, kaynaklara bağlantılar içeren yanıtlar vererek bilgilerin doğrulanmasına ve konunun daha derinlemesine incelenmesine olanak tanıyacak. Yazeka, bayramın her açıdan irdelenmesine yardımcı olacak ek sorular da önerecek.

Yandex Maps'te ise kutlama planı yapanlar için İstanbul, İzmir ve Ankara'daki tören alanları, seyir yerleri ve ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler listelenecek.

Harita bölümlerinde, resmi törenlerin en iyi izlenebileceği noktalar, düzenleneceği ana caddeler ve meydanlar gösterilecek. Kullanıcılar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli yerlerini keşfedebilecekleri özel bir yürüyüş rotasına da erişebilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
