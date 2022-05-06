YALOVA MERKEZ, YALOVA (İHA) - Yalovalı balıkçılar, hal projesinin hayata geçirilmesini istiyor

YALOVA Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, Balık Hali Projesi'nin hayata geçirilmesi halinde kent ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Karataş, su ürünü karaya çıkış noktalarından biri olan Yalova Dereağzı mevkiinde Balık Hali Projesi'nin yapılması halinde kentte değer katacağını söyledi. Marmara Denizi'nde 10'a yakın çıkış noktası bulunduğuna dikkati çeken Karataş, bunlardan birisinin de Yalova'da olduğunu ve bunun yıllardır değerlendirilemediğini söyledi.

Ekonomi hareketlenecek

Diğer illerden de balık haline sektör temsilcilerinin gelmesiyle ekonomik açıdan hareketlilik yaşanacağını anlatan Karataş, "50-100 kişi orada ekmek yer. Ben, balığımı buradan Ereğli'ye, Bursa, İstanbul'a yollamam, nakliye parası vermem. Yalova halkı da ucuz balık yer. Halk için iyi bir şey olur. Yıllardır sürekli bu mezada gidip gelen birisiyim. Mutlaka ilin ekonomisine katkılar sağlayacaktır. Sektörde genelde nakit para dönüyor" diye konuştu.

DLH Dereağzı'nın ıslah çalışmasını yapması gerekiyor

Karataş, öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü'nün Dereağzı'nda ıslah çalışması gerçekleştirmesi gerektiğini belirterek, "Islah olmadan oraya mezat alanı yapsan dahi olmaz. Çünkü tekneler yanaşamıyor, iskelelerimiz yok. Önce bu yapıldıktan sonra mezat düşünülmesi lazım" ifadesini kullandı.

Yazıhaneler devletin kasasında para çıkmadan yapılabilir

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne konuyu ilettiklerini dile getiren Karataş, "Bugün 5 milyon para harcadı. 5 tane yazıhane yapın ben size kabzımalları getireceğim dedim. 5 milyon parayı alacaksınız burada. Yani devleti kasasında bir lira çıkmayacak. Bugün İstanbul, Kocaeli, Bursa'dan çok sayıda kabzımal tanıdığımız var. Hepsi buradan bir yazıhane alır" dedi.