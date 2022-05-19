Yalova'ya gelen turistlere 'Dijital Kent Tanıtım Sistemi' rehberlik ediyor - Haberler

Yalova Turizmi Dijital Kent Tanıtım Sistemi, kentte gelen turistlere 4 dilde rehberlik ediyor.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen 'Yalova, Turizmi Dijital Kent Tanıtım Sistemi ile Dünyaya Açılıyor' adlı proje çerçevesinde hayata geçirilen sistem kentin turizmine katkı sağlıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, yaklaşık 1 yıldır faaliyette olan sistemini şehri ziyaret eden turistlere büyük kolaylık sağladığını ifade etti. Tali, yalovagezi.com üzerinden yayın sitenin Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça ve Arapça olarak yayın yaptığını belirterek, "Yalova'nın bütün marka değerleri o sisteme yükleniyor. Yalova'mızın turizm noktalarına 3 tane kioskumuz var. Bir tanesi Termal, biri kent merkezinde, bir diğeri de Armutlu turizm alanı içindedir. Oradan girilebiliyor, karekode ile aplikasyonda açılabiliyor. İlimize gelen yerli ve yabancı turistlerimiz kendi tur paket programlarını o kiokslar üzerinden girerek nerede gezilebilir görebiliyor. 1,2,3 günlük o tur programlarını o sistemlere girerek paket tur programlarını hazırlayabiliyorlar" dedi.

Turizmi Dijital Kent Tanıtım Sistemi'nin kent turizmine önemli katkı sunduğunu sözlerine ekleyen Tali, "İlimizin tanıtımı, ilimizin çekim merkezi olması konusunda, çok güzel bir projedir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi